Atalanta-træner før FCM: Det vil aldrig ske i en CL-kamp

De står med alle muligheder for at komme videre fra gruppespillet.

Vinder Atalanta hjemme over FC Midtjylland tirsdag, er uafgjort nok ude mod Ajax i sidste runde af gruppespillet, hvis ikke Amsterdam-klubben vinder i Liverpool.

Men fokus er ikke på det, der kan ske, men i stedet på det, Atalanta selv kan gøre.

Og derfor er det et italiensk mandskab, der slet ikke har fokus på, at FC Midtjylland går ind til opgøret uden et eneste point på kontoen.

Klubben har ikke i sinde at undervurdere de danske mestre.

- Nej, det er aldrig sket, og det vil ikke ske i en Champions League-kamp. Dette hold har ikke fået nogen point, men de har givet problemer for både Ajax og Liverpool. Vi kommer til at møde et hold, der er klar. Kampe i ligaen er altid svære, og det er de især også i Champions League, lyder det fra Atalanta-træner Gian Piero Gasperini til Sky Sport Italia.

Atalanta kommer til tirsdagens Champions League-kamp med et nederlag på 0-2 hjemme mod Verona, mens FC Midtjylland måtte nøjes med 0-0 hjemme mod AaB. Begge klubber spillede kamp lørdag.

AGF's store hovedbrud: Her er PC's mulige afløsere

Millionerne ruller: Her er Superligaens dyreste spillere

Historien bag Maradonas Brøndby-billede