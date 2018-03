Au revoir, Paris! Ronaldo fortsætter fantastisk målstime

Real Madrid er kommet et skridt nærmere en historisk tredje Champions League-titel på stribe.

Den spanske hovedstadsklub blev endestationen for storsatsende Paris Saint-Germain, der på hjemmebane ikke formåede at hente Real Madrids forspring fra kampen på Bernabéu.

Ronaldo & co. vandt det opgør 3-1 og leverede en stærk præstation mod et Paris-mandskab, der ellers plejer at være fuld af mål. Tirsdag aften blev det kun til et, og det blev også til et for Ronaldo, hvis hovedstødsscoring i starten af 2. halvleg betød au revoir til pariserne.

Nogle hardcore Paris-fans havde forstyrret Real Madrid-spillernes nattesøvn med masser af larm og fyrværkeri, men de var nu vågne nok fra start på Parc des Princes og fik forhindret et parisisk stormløb.

Faktisk tilfaldt kampens første chance gæsterne, men Alphonse Areola reddede Sergio Ramos’ forsøg. Og den lange keeper slog til med en ny fin parade, da Karim Benzema var alene igennem.

Cristiano Ronaldo scorede for 12. gang i Chamoions League i denne sæson. Foto: AP/Francois Mori

’Sammen gør vi det’, lød PSG’s slogan til storkampen, og tilskuerne gjorde deres.

Stemningen var elektrisk i den franske hovedstad, og de forventningsfulde tilhængere var klar til at skrige mål, da Kylian Mbappé kort før pausen blev spillet igennem. Målræven Edinson Cavani ventede i fri position foran målet, men teenageren afsluttede selv – og lige på Navas i Real Madrid-målet.

Han har stadig noget at lære, og Cristiano Ronaldo viste en helt anden kynisme, da han med et knaldhårdt hovedstød sendte Real Madrid i front i starten af 2. halvleg.

Portugiseren har scoret 15 mål i sine seneste ni kampe, og med 12 mål er han suveræn Champions League-topscorer. Kan den 33-årige superstjerne holde måldampen nogenlunde oppe, er Real Madrid et godt bud på en finaledeltager i Kiev.

Godt nok fik Cavani lidt tilfældigt udlignet tyve minutter før tid, men spændende blev det aldrig, og ti minutter før tid blev Casemiro matchvinder for velspillende Real Madrid.

Også Liverpool er kvartfinale-klar. På Anfield spillede de 0-0 med FC Porto, men The Reds havde vundet første opgør 5-0.

