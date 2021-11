Av, av, av - ynkelig jubelscene

Der var glæde i Ajax-lejren, da den hollandske gigant vendte kampen ude mod Dortmund sikrede en sikker 3-1-triumf i Champions League Gruppe C.

Dermed har Ajax maksimum point efter fire kampe og er dermed sikker på avancement til 1/8-finalerne, da afstanden til netop Dortmund og Sporting er på seks point - og a de to hold mødes i næste runde, kan de ikke begge nå Ajax.

Men det holdt hård med at få sejren i hus - især for anfører Dusan Tadic.

Han stod ganske vist for udligningen et 1-1, men i forbindelse med scoringen fik han slået det allerhelligste.

Han gav sig fuldt ud og fik flugten bolden ind bag Gregor Kobel, men gled derefter fremad med et ben på hver side af stolpen - og han stoppede først, da anatomien ikke tillod yderligere fremdrift.

Derfor blev jubelscenen også en anelse amputeret. Først lidt jubel - så hænderne i det ømme skridt - så lidt jubel - så tilbage i skridtet.

Det gjorde avs på Dusan Tadic - men han kom dog igennem kampen. Foto: Wolfgang Rattay/Reuters/Ritzau Scanpix

Han fik dog pustet ud og kunne kort efter juble lidt mere engageret ud til de medrejsende fans, som med 20 minutter tilbage vejrede morgenluft.

For tidligere i kampen var hjemmeholdets Mats Hummels blevet præsenteret for det røde kort for en tilsyneladende ufarlig tackling mod Antony. På trods af det kom Dortmund kort før pausen foran på straffespark ved Marco Reus.

Men nu var momentum med gæsterne - og det udnyttede de. To gange endda.

Først var Sebastien Haller på pletten, og i overtiden blev Dortmund-defensiven spillet helt tynd, da Davy Klaassen let kunne score til 3-1.

Derfor kan Ajax i næste spillerunde sikre sig gruppens førsteplads med blot et enkelt point ude mod Besiktas - eller de kan få placeringen kvit og frit, hvis Dortmund og Sporting spiller uafgjort.

Du kan se højdepunkter fra kampen her: