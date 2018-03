Avis: PSG planlagde chikane af Real før storkampen

I tirsdags spillede Paris Saint-Germain mod Real Madrid i Champions League-returkampen i 1/8-finalen.

Men forinden forsøgte det franske mesterhold angiveligt at gøre livet særligt surt for deres modstander, da de skulle frem til stadion, Parc des Princes.



Det skriver den franske sportsavis L'Équipe.



Avisen fortæller, at PSG i forbindelse med opgøret ville have, at der skulle være så meget postyr omkring Real Madrid, som der overhovedet kunne skabes.

Derfor havde de også forsøgt at få politiet til at droppe at give dem eskorteret kørsel frem til stadion fra hotellet.



Her skulle det have været en person fra PSG, der havde kontaktet politiets hovedkvarter få timer før kampen.

Men ønsket blev altså afvist.

Uanset hvad, ville det også bryde med de regler, der er for alle hold, der skal spille i Paris.

Det er ikke det eneste, som PSG muligvis har problemer med i forbindelse med kampen mod den spanske hovedstadsklub.

UEFA har nemlig også indledt en disciplinærsag mod den franske klub som følge af fansenes opførsel på tribunen i opgøret.