Bål og brand foran FCK-hotel

En stor gruppe tyrkiske fans har i løbet af natten forsøgt at spolere FCK-spillernes nattesøvn ved at danse, buhe, råbe, synge og affyre fyrværkeri ude foran hotellet

'Welcome to hell.'

Sådan har et hav af Trabzonspor-fans skrevet på en masse af FC Københavns seneste opslag på sociale medier, efter at de danske mestre er rejst til Trabzon for at spille den afgørende playoffkamp, der giver adgang til Champions League-gruppespillet.

Og meget kunne tyde på, at de tyrkiske fans har ment, hvad de har skrevet.

På sociale medier florerer der i hvert fald flere videoer, hvor der står en stor gruppe tyrkiske fans ude foran FC Københavns spillerhotel.

Der bliver råbt, buhet, sunget, danset og affyret fyrværkeri i håbet om at forpurre spillernes nattesøvn, så de er mindre oplagte til den altafgørende kamp onsdag aften.

Se nogle af de vilde scener i videoerne herunder:

Selvom videoerne og billederne ser voldsomme ud, har FC Københavns mandskab tilsyneladende ikke været påvirket af de tyrkiske fans.

'Jeg hørte, at der stod nogle få og sang, da jeg kom retur til hotellet i går aftes, men man kunne ikke høre noget indenfor,' skriver FC Københavns kommunikationschef, Jes Mortensen, i en sms til Ekstra Bladet.

Han tilføjer dertil, at spillernes værelser var på den anden side af hotellet, i forhold til hvor Trabzonspor-fansene gav den gas.

Hvis Trabzonspor ender med at gå videre, bliver scenerne nok ikke så vilde, som da de vandt mesterskabet, men en gadefest en næsten uundgåelig. Foto: Dilara Senkaya/Ritzau Scanpix

Tricket med affyring af fyrværkeri foran modstanderholdets hotel er efterhånden et standardtrick i den hardcore fan-håndbog.

FC Københavns fans har nemlig benyttet sig af præcis samme trick i flere tilfælde, ligesom andre hold ude i Europa gør det samme.

FC København vandt det første opgør i Parken 2-1 og står derfor med de bedste kort på hånden inden aftenens returopgør på Senol Günes Stadium.

Der er kampstart 21.

