Ballade før brag: Ni hooligans anholdt

Politiet i Frankfurt har anholdt flere Eintracht Frankfurt-fans, der er mistænkt for at angribe Napoli-tilhængere før tirsdagens ottendedelsfinale i Champions League

Den er gal i Frankfurt.

En større gruppe fans af byens fodboldbold Eintracht Frankfurt, hvor danske Jesper Lindstrøm huserer, har ikke opført sig ordentligt, og det har resulteret ni anholdelser tirsdag aften, inden tyskerne tager imod Napoli i den ene af to Champions League-ottendedelsfinaler.

Det skriver norske VG.

Årsagen er, at der har været flere angreb på besøgende, italienske fans, oplyser politiet i Frankfurt.

Det drejer sig om ni såkaldte hooligans, som foruden at være blevet anholdt, har fået konfiskeret kamphandsker og ansigtsmasker. Ifølge ordensmagten er de kendt af politiet, ligesom 22 øvrige fans er blevet beordret væk fra byen.

- Du finder ikke et gadehjørne i Frankfurt, hvor der ikke er politifolk, har polititalsmand Thomas Hollerbach sagt til nyhedsbureauet AP.

Foto: TOM WELLER/Ritzau Scanpix

Allerede mandag angreb en gruppe på 10-15 voldelige Frankfurt-fans tre Napoli-tilhængere ved at slå dem i ansigtet uden for en bar i distriktet Sachsenhausen.

Enkelte fangrupperinger af Eintracht Frankfurt er kendt for at være bøller, der ofte tiltrækker sig opmærksomhed af de forkerte årsager.

I forbindelse med efterårets gruppespil i Champions League var supportere af Bundesliga-klubben ofte i vælten for at lave ballade før, under og efter kampene.

Kampen mellem Eintracht Frankfurt og Napoli starter 21.00, og du kan følge den minut for minut på Ekstra Bladets liveblog. Det samme gælder opgøret mellem Liverpool og Real Madrid.