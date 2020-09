Ballade før FCM-triumf

Optakten til Champions League-kvalifikationskampen i Herning onsdag aften var langt fra så optimal, som den kunne have været for schweiziske Young Boys.

For i løbet af nattetimerne mellem tirsdag og onsdag valgte et af redaktionen ukendt antal FCM-fans at opsøge Hotel Scandic i hjertet af Herning, hvor det gæstende hold boede.

Som flere FCK-tilhængere havde gjort op til 1/8-finalen i Europa League mod Istanbul Basaksehir, fyrede de unavngivne FCM-fans fyrværkeri af. Tydeligvis i forsøget på at genere schweizerne så meget som muligt.

En privatoptagelse, som fan-forummet Danish Ultras torsdag morgen har delt på Twitter, viser midtjyderne antænde raketter og andet pyroteknik, inden det futter af op langs facaden på hotellet.

Overfor Ekstra Bladet bekræfter direktør for hotellet, Rikke Bøndergaard, at der har været en episode.

- Ja, det er korrekt. Og vores natportier kontaktede omgående politiet, der siden ankom, siger hun - uden dog at kunne komme episoden nærmere.

Ekstra Bladet har torsdag morgen talt med formand for den officielle fanklub, Black Wolves, Claus Kejlstrup, der tager afstand fra episoden.

Han afviser at have haft kendskab til det på forhånd.

- Jeg har først hørt om det her torsdag morgen, siger han til Ekstra Bladet.

- Er du klar over, hvem der står bag?

- Nej, det er jeg ikke, og jeg tror ikke, der er tale om medlemmer af vores fanklub, siger han og kalder det for åndssvagt.

- Men omvendt sker der værre ting rundt omkring, og jeg tvivler på, at det har generet Young Boys-spillerne. De har da sovet igennem det, siger han.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Young Boys, men den schweiziske storklub afviser at kommentere hændelsen og henviser i stedet til Scandic.

Til Ekstra Bladet siger Rikke Bøndergaard, at hun ikke kan og vil bekræfte, om episoden har generet spillerne.

Midt- og Vestjyllands Politi bekræfter, at man 02.06 fik en anmeldelse, hvorfor man sendte en patruljevogn ud. Der var dog ikke noget at se eller høre, da ordensmagten nåede frem.