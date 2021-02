Barça slagtes: 'Katastrofe'

Det så ellers lige så godt ud for Barcelona, da Martin Braithwaite fra bænken kunne se holdkammerat Lionel Messi score sikkert til 1-0 på straffespark.

Efterfølgende gik det dog galt. Helt galt.

Paris Saint-Germain vandt overbevisende 1-4 takket være især hattrick-helt Kylian Mbappé.

De spanske medier er nådesløse i kritikken af Ronald Koemans mandskab.

'Mbappé står for endnu en europæisk katastrofe for Barça,' skriver Barcelona-avis Sport.

Franskmanden var fuldstændig ustyrlig hele aftenen og blev den store helt med et hattrick. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

De pointerer også, at 'Barça gentager Rom, Liverpool og Lissabon' med henvisning til tre store CL-nederlag - senest 2-8 mod Bayern i Lissabon.

Avisen har desuden en kort kommentar om Martin Braithwaite, der fik de sidste minutter af opgøret.

'Han headede ved siden af Keylors mål og havde en mulighed for at score.'

Også den anden store Barcelona-avis, El Mundo Deportivo, er hårde i kritikken.

'Mbappé ødelægger Barça på Camp Nou.'

Messi og Barça blev endnu en gang ydmyget i Champions League - denne gang endda på eget græs. Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

Madrid-avisen Marca påpeger også, at Mbappé ødelægger Barcelona og kommer ind på Lionel Messis situation.

'Dette er grunden til, at Messi ønskede at rejse i sommer', skriver avisen og henviser dermed til, at flere af Messis holdkammerater ikke er gode nok.

Barça vendte for fire år siden et 0-4-nederlag mod PSG til samlet sejr, men denne gang er holdet i en anden og dårligere forfatning.

Det kræver derfor et mirakel, hvis den spanske klub skal vende sagerne på hovedet i returopgøret 10. marts.

