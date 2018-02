Barça straffer dansk dumhed i CL-brag

Det lignede længe en stor aften for Andreas Christensen og Chelsea, da Barcelona var godt nede i sækken på Stamford Bridge i Champions Leagues ottendedelsfinale.

Men med et kvarter tilbage sendte Andreas Christensen en tværpasning gennem eget felt, der desværre for danskeren blev opsnappet af Andres Iniesta, som fandt en fri Lionel Messi foran mål, der scorede til slutresultatet 1-1. Argentinerens første mål mod Chelsea i karrieren.

Se den danske fejlaflevering øverst i artiklen.

Ærgerligt for AC, der ellers havde holdt Messi, Suarez og co. godt nede indtil da i en taktisk men intens nyklassiker mellem Chelsea og Barcelona.

Catalonierne havde bolden meget, men det var hjemmeholdet, der skabte chancerne. Efter en god halv time troede de fleste på Stamford Bridge, at Willian bragte Chelsea på 1-0, da han krøllede en afslutning mod mål. Men skuddet bragede mod den fjerneste stolpe, mens Marc-André ter Stegen åndede lettet op.

Andreas Christensen var impliceret i Barcelonas udligning på Stamford Bridge. Foto: AP Photo/Alastair Grant

Det kunne den tyske målmand såmænd gøre igen få minutter senere, da Willian på ny trykkede mod mål med sin tordenstøvle. Denne gang var den højre stolpe, ter Stegen kunne kysse ’tak for hjælpen’.

Tredje gang blev dog lykkens gang for Willian. Efter en tandløs åbning på anden halvleg lignede det, at begge hold havde lullet hinanden i søvn.

Men efter en time satte Chelsea fut i tingene med et hurtigt, kort hjørnespark. Eden Hazard førte bolden videre til Willian uden for feltet, og efter et lille træk til højre så brasilianeren endnu engang sit snit til at fyre af med sit højreben. Denne gang holdt bolden sig inden for målrammen og Conte og co. kunne bryde ud i jubel.

Se målet her:



Selv om den brasilianske Chelsea-kant altså gjorde sit til at skabe god underholdning, så nåede kampen slet ikke de højder, som fodboldelskere blev forkælet med i både 2012 og 2009, da de to hold senest mødtes i voldsomt dramatiske Champions League-semifinaler.

Mindre kunne også have gjort det – meget mindre set med danske briller. For med udligningen efter den danske fejlaflevering, så står Barcelona med gode kort på hånden i returkampen på Camp Nou 14. marts.

