Barca-træner efter kollaps: Der er ingen undskyldninger

FC Barcelona er færdig i Champions League efter et vaskeægte kollaps mod Liverpool tirsdag aften. Spanierne vandt således 3-0 i det første opgør, men tabte tirsdag med hele 0-4 i returopgøret.

Det er der ingen undskyldninger for, understreger FC Barcelonas cheftræner, Ernesto Valverde. Liverpool var bare bedre, fortæller han.

- De var bedre, og vi skal acceptere det. Måltavlen viser 4-0, og når det er tilfældet, er der ingen undskyldninger. Deres andet mål gjorde virkelig ondt på os, og den tredje kom lige efter. De spillede godt, og vi er nødt til at lykønske dem med at nå finalen, fortæller Valverde ifølge Marca.

Det er andet år i træk, at FC Barcelona ryger ud efter at have været foran. I sidste års Champions League var spanierne foran med 4-1 mod Roma i kvartfinalerne, men Roma vandt returopgøret 3-0 og sikree sig derfor videre avancement.

Derfor gør det også endnu mere ondt, forklarer Valverde.

- Det mest smertefulde er, at dette er sket før. Det er meget smertefuldt for os, især for vores fans. Det er andet år i træk, at de har oplevet det. Vi vil virkelig koncentrere os om at undgå dette, fortæller Valverde.

