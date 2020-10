Barcelona hylder Braithwaite

Hvem er størst? Ordkrig i nat

Lionel Messi havde netop scoret til 2-0 på straffespark, da Martin Braithwaite i to minutters overtid kom på banen i Champions League-kampen ude mod Juventus.

Danskeren kom ind i stedet for den blot 17-årige Pedri, og det skabte næppe den store opmærksomhed ude i verden.

Men for Braithwaite var det en stor ting, for efter at have spillet i Toulouse, Middlesbrough og Leganes tidligere i karrieren og være spærret i forårets Champions League så var det danskerens første minutter på aller højeste niveau.

- En vigtig sejr og endnu en god kamp fra os i Champions League. Det var noget specielt at få min debut i denne turnering, skriver Braithwaite på Twitter.

Og selvom det kun blev til fire minutter for danskeren frem til det 96. minut, hvor kampen blev fløjtet af, så sætter klubben fra officiel hold også pris på danskeren.

- Tillykke med din Champions League-debut. Hårdt arbejde betaler sig!, skriver klubbens officielle Twitter-profil.

Braithwaite overtager legendarisk nummer

Tidligere på efteråret var det blandt spanske eksperter ventet, at Braithwaite ville blive til overs i Barcelona og forlade klubben, men sådan er det ikke gået.

- Han kom ind i Clásico, og han kom ind i Torino...Jeg kan godt sige jer, at Martin Braithwaites status er stille men markant stigende i Barcelona. Delvist takket være Henrik Larsson, skriver UEFAs Barcelona-reporter Graham Hunter i liveupdaten på forbundets hjemmeside og henviser til klubbens svenske assistent.

Messi jubler med Jordi Alba, mens Martin Braithwaite er kommet ind i baggrunden. Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix

Mod Real Madrid afløste Braithwaite Jordi Alba, i runden før mod Getafe fik han ti minutter som afløser for Antoine Griezmann, og mod Juventus var det altså i stedet for unge Pedri, der kom til klubben fra Las Palmas sidste år.

Også Sergio Busquets, Ansu Fati og Junior Firpo kom ind for Barcelona i 2-0-sejren i Italien, der sender dem op på seks point for to kampe inden de kommende to kampe mod Dynamo Kiev.

