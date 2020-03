Barcelona lukker for tilskuere til skæbnekamp

Der kommer ikke tilskuere ind på FC Barcelonas hjemmebane, Camp Nou, når den spanske storklub 18. marts tager imod Napoli i returkampen i ottendedelsfinalen i Champions League.

Det skriver Barcelona på sin hjemmeside. Beslutningen er blevet taget tirsdag morgen på et møde mellem repræsentanter fra klubben og de lokale myndigheder. Den er taget for at undgå spredning af coronavirus.

- Beslutningen er blevet truffet alene af sundhedshensyn, siger Joan Guix, der er sundhedssekretær for den catalanske regionale regering.

Den første ottendedelsfinale mellem de to hold endte 1-1 på et fyldt Stadio San Paolo i Napoli i Italien 25. februar.

Kampen er ikke den eneste i Champions League, der bliver uden tilskuere på lægterne.

Også kampen tirsdag aften mellem Valencia og Atalanta samt onsdagens kamp mellem Paris Saint-Germain og Borussia Dortmund bliver med tomme tribuner.