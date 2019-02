Barcelona missede chancen for at vinde på udebane

Lyon og Barcelona spillede tirsdag aften 0-0 i en ellers ganske underholdende Champions League kamp.

10 år er gået, siden de to hold sidst krydsede klinger.

Og siden dengang har de franske værter været igennem en usædvanlig mager europæisk periode, hvorfor aftenens opgør var første gang i syv år, at de stillede til start i en Champions League 1/8-finale.

Hjemmeholdet var uden anfører Nabil Fakir, der afsonede karantæne, mens den tidligere Lyon spiller Samuel Umtiti var blevet klar for gæsterne, efter en længere skadespause.

Han tog dog plads på bænken fra kampens start, og herfra kunne han se to hold, der lagde fra land i et fint tempo med chancer i begge ender, der kunne have givet de fremmødte på Parc Olympique Lyonnais en tidlig scoring at varme sig på.

I det 3. minut satte Messi tempo og blev nedlagt lige foran Lyons felt.

Men i en ellers perfekt position for argentineren, løftede han svagt sit frispark over mål.

I den modsatte ende tvang Martin Terrier Barca-keeper Ter-Stegen ud i fuld længde med et glimrende langskud i det 9. minut.

Efter et kvarters tid lykkedes det Barcelona at sætte sig mere på kampen, hvor Messi i vanlig stil dirigerede Catalanerne frem til flere gode muligheder.

I det 17. minut skulle han selv have bragt gæsterne foran, da han helt fri midt i feltet modtog en tvær-aflevering fra venstre. Men en sjælden dårlig afslutning fra Barca-kaptajnen røg over Lyon-målet

Barcelona-dominansen fortsatte resten af halvlegen, mod et Lyon- mandskab, der dog formåede at komme frem til enkelte chancer mod en Barcelona-defensiv, der ikke virkede helt overbevisende.

Messi kunne ikke afgøre aftenens opgør trods adskillige muligheder. Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/Ritzau Scanpix

Dembele gav flere prøver på sin teknik og hurtighed, men skarpheden manglede. Foto: EMMANUEL FOUDROT/Ritzau Scanpix

Anden halvleg startede efter samme model med Barcelona som spilstyrende.

Men i det 52. minut fik Lyon spillet sig frem til en god mulighed, som Memphis Depay dog bragede forbi målet.

Hollænderen virkede generelt som et af Lyons bedste bud på at levere et gennembrud, men symptomatisk for kampen manglede franskmændene skarpheden på banens sidste tredjedel.

Barcelona spillede sig fortsat frem til gode muligheder, og burde have bragt sig foran ad flere omgange.

I det 76. minut gjorde indskiftede Coutinho væsen af sig med et glimrende langskud, Men Anthony Lopez i Lyon-målet kom godt ned og fik bokset væk.

Både Messi, Suarez og Busquets havde efterfølgende chancer til at bringe gæsterne i front, men uden held.

0-0 i Lyon, og Barcelona kan dermed spille sig i kvartfinalen med en hjemme-sejr i returkampen.

