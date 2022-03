Bayern får stjernekeeper tilbage til CL-brag

Bayern München er forstærket inden tirsdagens returkamp mod Red Bull Salzburg i Champions Leagues ottendedelsfinaler.

Efter at have været skadet i lidt over en måned - blandt andet under den første ottendedelsfinale mellem holdene - er Manuel Neuer atter klar til at indtage målet for Bayern München.

Det siger klubbens cheftræner, Julian Nagelsmann, på et pressemøde mandag ifølge AFP.

- Manuel Neuer er klar til at spille, hvis der ikke sker ham noget til den sidste træning i aften (mandag, red.).

- Det ser vi meget frem til, for alle ved, hvor vigtig en rolle han har for os, siger Nagelsmann.

Neuer har været ude på grund af en knæskade, der krævede en mindre operation.

I Neuers fravær har 33-årige Sven Ulreich vogtet kassen for den sydtyske storklub. Reserven er indforstået med, at han nu må vige pladsen, siger Nagelsmann.

- 'Ulle' har været god for os, men han har også forståelse for, at vi nu kommer til at skifte ud på hans plads, siger Bayern-træneren.

Manuel Neuer bærer sædvanligvis anførerbindet for Bayern München. Under målmandens skadesperiode har Thomas Müller båret det, men offensivspilleren ser frem til at returnere bindet.

- Manuel Neuers tilstedeværelse er åbenlyst med til at skræmme modstanderne. Når vi har ham i mål, så kan vi altid forvente, at han kan redde nogle ellers utagelige afslutninger, siger Thomas Müller.

Det første opgør mellem klubberne endte 1-1 i Salzburg 16. februar.

Den danske landsholdsspiller Rasmus Nissen Kristensen og teenageren Maurits Kjærgaard var begge på banen i den kamp. Nissen spillede hele opgøret, mens 18-årige Kjærgaard først kom på banen efter 87 minutters spil.