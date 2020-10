Bayern indleder CL med storsejr over Atlético Madrid

Den forsvarende Champions League-mester, Bayern München, kom onsdag aften godt fra start i den nye udgave af Europas største klubturnering.

På hjemmebane mod den formodede værste konkurrent i gruppe A, Atlético Madrid, vandt Bayern med 4-0 efter 2-0 ved pausen.

Bayern München dominerede tungt på hjemmebane, og det gav afkast på måltavlen efter knap en halv time.

Joshua Kimmich sendte en fremragende, hård aflevering ind i feltet, hvor Kingsley Coman havde tid til at tæmme bolden, inden han sikkert sendte bolden ind til 1-0 ved den ene stolpe.

Fire minutter før pausen var Coman så i oplæggerens rolle. Han fandt Leon Goretzka, der resolut kanonerede bolden i mål fra en god position i feltet.

Kort inde i anden halvleg havde Atlético bolden i mål, men VAR annullerede målet for offside. Spanierne havde også en stor chance for at reducere ved Yannick Carrasco efter godt en time, men i stedet slog Bayern til igen.

Corentin Tolisso tog chancen fra lidt mere end 25 meters afstand og kanonerede bolden i målhjørnet til 3-0.

Bayern fortsatte med at score smukke mål. Knap 20 minutter før tid blev Coman sendt afsted på Atléticos banehavdel, og efter et par smarte driblinger scorede han til 4-0.

I gruppens anden kamp spillede RB Salzburg og Lokomotiv Moskva tidligere onsdag 2-2.

I gruppe C levede Manchester City op til favoritværdigheden med en hjemmesejr over Porto på 3-1.

Luis Diaz bragte ellers Porto foran 1-0 efter et langt, flot sololøb på Citys banehalvdel efter 13 minutter, men bare fem minutter senere udlignede Sergio Agüero på straffespark.

20 minutter efter pausen krøllede Ilkay Gündogan smukt et frispark over muren og ind i hjørnet til 2-1, og Ferran Torres cementerede sejren 18 minutter før tid.

Liverpool følger Atalanta og sejrer i FCM's gruppe

Koldt på toppen: FCM hvidvasket

Komplet røvtur for dansk fodbold