Bayern klar til finaleknald

Som fodbolddansker kunne man have ønsket sig, at de to semifinaler i Champions League havde åbnet for historiens første danskeropgør i så stor en slutkamp, men som mere neutral fodboldelsker kan man kun glæde sig til et knald af en finale på søndag mellem Europas to stærkeste hold netop nu.

Helt som ventet gjorde Bayern München sig onsdag aften klar som finalemodstander til Paris Saint Germain, men de tyske storfavoritter måtte først overvinde lidt af en koldstart mod Lyon, før sejren på 3-0 var en realitet.

To af målene - det ene en ren perle - sat ind af Serge Gnabry.

Bayern-spillere fejrer på Jose Alvalade stadium i Lissabon at de er finaleklar på søndag. Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix

Det handler om at kunne, når man skal, og Lyon-spillerne kunne desværre hverken levere slutproduktet på holdets fremragende fremstød i det første kvarter eller midt i anden halvleg.

Efter fem minutter var det Memphis Depay, der blev stukket fri i dybden, og hollænderen gjorde det rigtige ved at runde Manuel Neuer, men samtidig bragte han sig selv den smule ud af balance, så han ikke kunne ramme det tomme mål.

En ærgerlig Memphis Depay ved formentlig godt, hvad hans tidlige afbrænder kan komme til at betyde. Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix

Og lidt senere var det Karl Toko Ekambi der driblede sig fri helt inde på kanten af det lille felt og afsluttede hårdt – på stolpen.

Kan man ikke straffe Bayern, bliver man selv straffet, og minuttet senere meldte Serge Gnabry sig på scenen. I overvældende grad. Han modtog bolden tæt på sidelinjen og satte i diagonalløb ind over midten, afviste tre modstandere og klaskede bolden op i fjerneste målhjørne. En scoring af høj, høj klasse, der fremkaldte minder om hans forgænger Arjen Robben.

Lyons portugisiske målmand, Anthony Lopes, er i fuld længde men kan ikke røre Serge Gnabrys fantastiske afslutning. Foto: Miguel A. Lopes/AFP/ Ritzau Scanpix

Hans mål et kvarter senere var til gengæld et af dem, der bare skulle skubbes over stregen på en ripost, efter at en kurende Lewandowski ikke kunne gøre sin afslutning færdig på Perisic’ hårde tværpasning.

Hvis den tyske pauseføring på 2-0 for de fleste lignede en afgørelse, så kom Rudy Garcias folk alligevel friske ud til anden halvleg, trykkede på igen og spillede sig igennem til flere meget store chancer.

To af dem faldt efter godt en times spil. Først var Marcelo tæt på med panden, og kort efter var det farlige og konstant kreative Houssem Aouar, der fandt Ekambi i feltet. Neuer var dog stærk i begge situationer.

Robert Lewandowski var længe sjældent uskarp men fik til sidste headet sig på scoringslisten. Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix

I stedet slog målræven Robert Lewandowski på en ellers uskarp aften til kort før tid med et hovedstød.

Danske Joachim Andersen måtte nøjes med at kigge på og konstatere, at nok har de flotte sensationssejre over Juventus og Manchester City vakt genlyd i Fodbold-Europa, mens et finalefokuseret Bayern-hold er en endog meget stor mundfuld.

