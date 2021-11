Bayern og Juventus sikrer sig

Fire kampe, fire sejre og en målscore på 17-2. Bayern München blev tirsdag klar til ottendedelsfinalerne i Champions League.

Det skete, da Benfica på Allianz Arena blev slået med 5-2. Med sejren er den tyske fodboldmastodont sikker på at gå videre fra gruppe A, selv om der mangler at blive spillet to kampe.

Robert Lewandowski bidrog som vanligt til målfesten med et hattrick samt en assist, og så glemmer både polakken samt Bayerns fans nok, at han brændte et straffespark i første halvlegs tillægstid.

I gruppe H bookede Juventus også en plads i knockoutfasen med en sejr på 4-2 over russiske Zenit Sankt Petersborg. Paulo Dybala scorede italienernes to første mål.

Det ene - til 2-1 - kom på straffespark, hvor Dybala fik to forsøg, fordi en Zenit-spiller på det første, som argentineren sparkede forbi mål, var løbet ind i feltet.

Bayern og Juventus er de første to hold til at snuppe en billet til ottendedelsfinalerne.

Thomas Delaney spillede en uheldig birolle, da Sevilla tabte 1-2 til franske Lille. Med få minutter tilbage af første halvleg begik danskeren straffespark, da han i feltet ramte Lilles Jonathan Bamba i ansigtet med sin arm og fik et gult kort.

Canadiske Jonathan David satte gang i Lilles comeback ved at sende forsøget fra 11-meterpletten i mål til 1-1.

I samme gruppe kunne Red Bull Salzburg tidligere tirsdag have sikret avancement med en sejr over Wolfsburg. Men Rasmus Nissen Kristensen og co. tabte 1-2 til tyskerne.

I Bayern Münchens gruppe sørgede Ansu Fati for en sejr til FC Barcelona, da han scorede kampens eneste mål i det spanske holds sejr på 1-0 over Dynamo Kiev.

Barcelona har nu seks point på andenpladsen, hvilket er to mere end Benfica på tredjepladsen.

Onsdag kan Liverpool og Ajax indløse billet til ottendedelsfinalerne i Europas fineste klubturnering.