Bayern-træner vil tilbage på vindersporet mod Lazio

Et formsvagt Bayern München-mandskab skal forsøge at vende den dårlige stime, når holdet tirsdag gæster italienske Lazio i den første Champions League-ottendedelsfinale mellem holdene.

Tyskerne rejser til Italien med to skuffende resultater i bagagen. Lørdagens Bundesliga-kamp mod Frankfurt endte med et 1-2-nederlag, og fem dage tidligere lykkedes det oprykkerne fra Bielefeld at hente et enkelt point mod de forsvarende mestre.

Nu forventer storklubbens cheftræner, Hansi Flick, at se et andet udtryk hos sine spillere.

- Jeg ønsker, at mit hold skal være tændt fra start, og jeg har fuld tillid til, at spillerne vil være det mod Lazio, siger træneren forud for Champions League-kampen i Rom.

- Vi bliver nødt til at være klar igen til Champions League. Det er disse specielle kampe, der skal motivere spillerne, siger han.

Bayern Münchens trupbredde er for alvor kommet på prøve, da Thomas Müller og Benjamin Pavard blev testet positive for covid-19, mens Corentin Tolisso, Serge Gnabry og Douglas Costa døjer med skader.

Hverken skader eller svigtende resultater må bruges som en undskyldning, understreger Flick.

- Vi ved alle, hvad der er sket de sidste par dage. Jeg leder ikke efter undskyldninger. Vi var ikke gode mod Bielefeld og Frankfurt.

- Jeg ønsker, at mit hold skal være tændte fra starten, og jeg har fuld tillid til, at de vil være det mod Lazio, siger han.

Lazios cheftræner, Simone Inzaghi, har noteret sig de uvant dårlige Bayern-resultater den seneste uge, og italieneren tror på overraskelsen.

- Vi ved, de næsten er umulige at spille mod, men vi har førhen været underdogs og derefter overrasket alle, siger Lazio-træneren.

Før de to pointtab i Bundesligaen vandt Bayern München VM for klubhold og skrev historie som det eneste hold, der sammen med Barcelona har vundet seks pokaler på en enkelt sæson.

Opgøret mellem Bayern München og Lazio begynder tirsdag klokken 21.