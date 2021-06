Belønnes for stor triumf

Thomas Tuchel kunne i lørdags løfte Champions League-trofæet, da han sammen med Chelsea vandt verdens største klubturnering.

En ekstra bonus for cheftræneren kommer i form af en kontraktforlængelse. Den blev officiel fredag og lyder på to år, skriver Premier League-klubben på sin hjemmeside.

- Jeg kan ikke forestille mig en bedre anledning til en kontraktforlængelse. Jeg er taknemmelig for oplevelsen og meget glad for at forblive en del af Chelsea-familien, siger Tuchel til hjemmesiden.

Tyskeren skrev en 18 måneder lang kontrakt med Chelsea i januar i år.

Han har fået friere hænder i Chelsea – studiet vender Thomas Tuchel.

Siden har han været med til at sikre klubben en fjerdeplads i Premier League i den netop afsluttede sæson og dermed en plads i Champions League i den kommende sæson.

Foruden triumfen i Champions League bød sæsonen også på en FA Cup-finale, som blev tabt til Leicester.

Klubben er derfor rigtig glad for Tuchels præstationer, siger direktør Marina Granovskaia.

- Da Thomas kom til os i januar, var der stadig så meget at spille for nationalt og i Europa. Han gik problemfrit til opgaven og blev straks en integreret del af Chelsea-familien.

- At vende tilbage til top-4 i Premier League var afgørende, og vi kunne ikke være mere lykkelig over vores succes i Champions League, der kronede en bemærkelsesværdig sæson i Chelsea, siger hun.

Tuchel var også i Champions League-finalen i sidste sæson med Paris Saint-Germain, der tabte til Bayern München.

Triumfen i år var Chelseas anden i Champions League. Klubben vandt turneringen første gang i 2012.