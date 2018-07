Bendtner og makker får helvedes-kritik: - Som at spille med ni mand!

Nederlag i en af de vigtigste kampe i sæsonen og så en stor kindhest til Bendtner og angrebsmakkeren.

Det blev resultatet af anstrengelserne onsdag aften for Rosenborg.

Den mangeårige succestræner for den norske storklub Nils Arne Eggen er nådesløs i sin kritik af danskeren og kollegaen Pål André Helland.

- For at sige det ligeud: Når man ser dem på banen, spiller vi jo med ni mand, siger han ifølge VG og kritiserer især evnen til at genvinde bolden, når den blev tabt. Hvilket skete ofte, som Eggen påpegede.

Foto: Ritzau Scanpix

Efter Champions League-kvalifikationskampen mod Celtic blev Bendtner konfronteret med udtalelserne.

- Det er moderne fodbold nu. Det er længe siden han har været involveret som fodboldtræner, siger danskeren.

- Han er en mand, man skal have respekt for i Roseborg, men tiderne ændrer sig. Og nu har vi andre, der koncentrerer sig om det. Dem, som ikke træner længere, skal holde sig til det.

Foto: Ritzau Scanpix

Rosenborg fik ellers en drømmestart på opgøret, da de bragte sig foran på Celtic Park efter bare 16 minutter - endda med Bendtner i oplæggerens rolle. Derefter fik det skotske storhold rettet op på det, og Bendtners angrebsmakker Pål André Helland måtte pilles ud med 20 minutter igen.

- Det er da fantastisk godt klaret med ni mand, siger han humoristisk om kritikken.

- Han skal have lov at mene, hvad han vil, men han skal ikke sige, at jeg ikke løber nok. Der kan man bede de fysiske trænere om se beviser for, at det gør jeg.

Eggen har været træner i Rosenborg af flere omgange og blandt andet mester 14 gange med klubben, ligesom han fik dem med i den fornemme Champions League-selskab.

Hans seneste periode var en meget kort en af slagsen tilbage i 2010, men man skal helt tilbage til 1999-2002 for at finde hans seneste længere regeringstid.

