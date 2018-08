Benfica nedsabler grækere og booker CL-billet

Efter 1-1 på hjemmebane var Benfica i problemer i duellen om en Champions League-billet mod græske PAOK.

Men onsdag satte Benfica tingene eftertrykkeligt på plads ved at vinde 4-1 på udebane og samlet 5-2 over to kampe, hvilket gør portugiserne klar til Champions League-gruppespillet.

Benficas sejr blev slået fast med tre scoringer før pausen. PAOK var ellers kommet foran tidligt i kampen.

Eftersom FC Porto allerede var på plads, er to portugisiske mandskaber klar til gruppespillet i Europas fineste klubturnering.

PAOK gik ind til onsdagens opgør med et glimrende udgangspunkt, og Aleksandar Prijovics flade scoring i det 13. minut gav PAOK yderligere tro på tingene.

Den tro fik Benfica punkteret godt og grundigt før pausen. Efter en snes minutter headede Jardel et hjørnespark i kassen, og få minutter senere bragte Eduardo Salvio gæsterne foran med en scoring på straffespark.

Pizzi gjorde det kort før pausen til 3-1, og så havde portugiserne mere end det ene ben i gruppespillet.

Salvio fordoblede sin måltotal for kampen med endnu en fuldtræffer fra 11-meterpletten kort inde i anden halvleg.

PAOK's Leo Matos fik sit andet gule kort for at gå hårdt i ryggen på en modstander med et kvarter igen, og med det svandt det sidste græske håb om en plads i Champions League.

PSV Eindhoven gjorde andetsteds arbejdet færdigt på hjemmebane mod Bate Borisov, efter at hollænderne vandt første opgør 3-2 på fremmed græs.

På hjemmebane var der ingen slinger i valsen for PSV, som på scoringer af Steven Bergwijn, Luuk de Jong og Hirving Lozano vandt 3-0 og samlet 6-2 over to kampe.

SE STEVEN BERGWIJNS FLOTTE SCORING HER:



Sidste møde stod mellem Salzburg fra Østrig og Røde Stjerne fra Serbien. Første møde endte 0-0, og Salzburg virkede derfor til at være på sikker kurs mod gruppespillet, da holdet kom på 2-0 kort inde i anden halvleg.

SE DE 77 VANVITTIGE SEKUNDER HER:



Men med to serbiske scoringer på to minutter endte det 2-2, og så gik Champions League-pladsen i stedet til Røde Stjerne på reglen om udebanemål.

