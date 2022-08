Benfica-træner overrasker: FCM gav os problemer

Benfica vandt tirsdag aften med overbevisende 4-1 over FC Midtjylland i den første af to kampe i tredje runde af Champions League-kvalifikationen. Her var det en kamp, hvor portugiserne havde deres udfordringer i starten af opgøret.

Det fortæller Benfica-cheftræner Roger Schmidt ved pressemødet efter kampen.

- Vi skulle arbejde hårdt. Særligt i begyndelsen af kampen. Vi vidste på forhånd, at Midtjylland var et fysisk stærkt hold, og de forsvarede sig med mange spillere bag bolden, og de kigger altid efter kontraangreb, siger han og fortsætter:

- De spillede med mange lange bolde og gik efter andenbolden, som var hårdt arbejde for mit hold, men vi fik en god fornemmelse af modstanderen efter nogle minutter, lyder det fra Roger Schmidt.

Men efter 17 minutter gik den altså ikke længere for midtjyderne, hvor det første af Benficas mål blev scoret.

Annonce:

- Derefter synes jeg, at vi spillede god fodbold og fik scoret på det rette tidspunkt. Vi vinder med 4-1, og vi kunne nok godt have scoret flere på vores store muligheder, men jeg er glad for, det vi viste i vores første gældende kamp.

- Det er det samme, som vi har vist i opstartskampene, siger Schmidt.

Ny game-plan

Han understreger desuden, at der kun er halvleg i opgøret nu, og at han først slipper sin spændthed, når der fløjtes af i returkampen.

For FCM-træner Henrik Jensen må de 90 minutter i Lissabon stå som en lærestreg.

- Vi er nødt til at tage ved lære af det her og gøre det endnu bedre næste gang. Det er det eneste, det handler om. Vi vil analysere den her kamp, lave en ny game-plan og eksekvere den på bedst mulig vis, siger han til klubbens hjemmeside.

Nedturen kommer efter en uge, hvor man først besejrede Larnaca på straffespark, derpå fyrede Bo Henriksen som cheftræner og siden bankede OB hele 5-1 i Superligaen.

Nu venter der sandsynligvis et efterår i Europa League. Medmindre der sker mirakler i Randers i næste uge:

Annonce:

- Lad os se, hvad der sker, mens selvfølgelig bliver det utroligt svært, siger Henrik Jensen.

Hvorfor kampen skal spilles i Randers, kan du læse mere om her

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: