Benzema gik målamok igen

Karim Benzema sørgede med tre scoringer for, at Real Madrid har det ene ben i CL-semifinalen efter 3-1-sejr ude over Chelsea

Hen reddede med et hattrick nærmest egenhændigt Real Madrid fra exit i første knockout-fase, da Paris Saint-Germain havde madrilenerne helt nede i sækken.

Og onsdag aften gjorde han det igen.

Karim Benzema stod alle de rigtige steder på de rigtige tidspunkter, og med tre scoringer sørgede den franske angriber for, at Real Madrid med en 3-1-sejr har et fremragende udgangspunkt for kvartfinale-returen i Madrid om under en uge.

Fra start så det ellers ud til, at Chelsea kunne drage fordel af den fremragende kulisse på Stamford Bridge.

Alligevel var det Real Madrid, der først viste tænder.

Knap halvvejs i første halvleg slog Vinicius fra venstre side en høj skrå aflevering tilbage i pandebrasken på Karim Benzema, og den franske angriber kunne fra kanten af straffesparksfeltet heade bolden ind bag en sprællende Edouard Mendy.

Karim Benzema viste på ny sin klasse. Foto: Tony Obrien/Reuters/Ritzau Scanpix

Fantastisk scoring af Benzema, der tre minutter senere hev mere op af skuffen. Denne gang på et indlæg fra højre fra Luca Modric.

Stærkt presset fik Benzema hovedet på - og fik endnu engang sendt Mendy på en Mission Impossible.

Nu havde Chelsea brug for noget ekstraordinært - og heldigvis for dem, forstod de også at bruge hovedet.

Det beviste Kai Havertz fem minutter inden pausen, da han satte hovedet på et indlæg fra Jorginho. Og så var det Thibaut Courtois, der måtte sprælle forgæves.

Kai Havertz gav for en stund Chelsea tro på tingene igen. Foto: Glyn Kirk/AFP/Ritzau Scanpix

Dermed kunne Chelsea gå ind til anden halvleg med fornyet tro på tingene. Det blev dog uden Andreas Christensen, der efter en tam første halvleg måtte tage plads på bænken.

Her kunne han efter få sekunder se Karim Benzema score for tredje gang, da franskmanden på forunderlig vis fik foræret bolden af Edouard Mendy og let kunne score sit 11. mål i denne Champions League.

Edouard Mendy forsøger forgæves at gøre sin fejl god igen. Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix

Noget af en bet for Chelsea, der satte alle sejl til for at minimere skaden - dog uden held trods flere store muligheder.

Real Madrid-spillerne kan nu med fordel kigge lidt i statistik-bøgerne. De seneste fire gange, de er stødt på de forsvarende mestre i knockout-fasen, har de nemlig vundet - og endt med selv at løfte pokalen.