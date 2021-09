Beskidt Messi-arbejde: - Nej, nej, nej, nej!

Den måske bedste fodboldspiller, verden nogensinde har set, måtte også udføre det beskidte arbejde, da Paris Saint-Germain tirsdag mødte Manchester City i et gigantmøde i Champions League.

Lionel Messi indtog i kampens overtid en position som den liggende spiller i Paris Saint-Germain-muren i forbindelse med et Manchester City-frispark tæt på mål. Messis opgave var at forhindre frisparket i at snige sig under muren.

Artiklen fortsætter under billedet..

Mens Lionel Messi lå der på græsset på Parc des Princes, var den tidligere Manchester United-spiller Rio Ferdinand ved at gå ud af sit gode skind.

- I det øjeblik, Mauricio Pochettino bad ham om det på træningsbanen, skulle én eller anden have sagt "nej, nej, nej, nej", siger Rio Ferdinand ifølge talkSPORT og fortsætter:

- Det sker ikke for Lionel Messi. Det er respektløst, og jeg kan ikke holde det ud. Hvis jeg var på holdet, havde jeg sagt "hør her, jeg gør det for dig". Undskyld, men jeg kan ikke klare at se ham ligge på den måde. Hans trøje skal ikke være beskidt. Det er ikke Lionel Messi.

Artiklen fortsætter under billedet..

Den spanske journalist Guillem Balague, der blandt andet har forfattet en biografi om Lionel Messi, skriver på Twitter, at det såmænd var argentinerens egen beslutning at ligge sig i muren. Normalt indtages rollen af Marco Verratti, men han var på det tidspunkt blev udskiftet.

Lionel Messi scorede sit første mål for Paris Saint-Germain i 2-0-sejren over Manchester City - se det i videoen i toppen af artiklen.