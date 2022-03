Betjente såret før Champions League-brag

Syv personer er blevet anholdt og flere politibetjente er kørt på hospitalet.

Det skriver den hollandske avis Het Parool.

Politiet forsøgte at bryde ind blandt flere tusinde fanatiske Ajax-fans, der havde samlet sig sammen ude foran stadion før kampstart.

De mange tilhængere dansede, sang og skød gentagne gange fyrværkeri af. For tre år siden opstod en lignende situation, hvor politiet brød ind med vandkanoner forud for en kamp mod Juventus.

Denne gang brød politiet ind, da de mange tilhængere forsøgte at bryde ind på stadion:

- De brugte vold, smed tungt kasteskyts og stålrør blandt andre genstande mod politiet. De blev derfor nødsaget til at bruge tåregas for at holde dem på afstand, skiver Het Parool.

Ifølge politiet var der ro igen omkring Johan Cruijff Arena, da kampen startede klokken 21.00.

Ajax endte med at tabe opgøret med 0-1 til Benfica, hvorfor de er ude af Champions League med et samlet 3-2-nederlag.

Politiet indsamler lige nu videomateriale og billeder for at identificere mistænkte.