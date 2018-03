Blev mester for ti måneder siden: - Nu må fyresedlen komme

En femteplads i Premier League og et klart samlet nederlag til Barcelona i ottendedelsfinalen i Champions League bør være nok til at vippe Antonio Conte ud af Chelsea.

Det mener flere engelske medier efter nederlaget på 0-3 til Barcelona på Camp Nou onsdag aften efter 1-1 første opgør i London.

- Der er få hårdere steder at blive bedømt end Camp Nou, men dette nederlag vil helt sikkert signalere slutningen på Antonio Contes regeringstid på Stamford Bridge, efter Chelsea styrtede sammen og ud af Europa, skriver Mirrors anerkendte fodboldjournalist John Cross i sin kommentar efter kampen.

Sidste sæsons engelske mestre er håbløse 25 point efter førerholdet Manchester City, og derfor var der behov for oprejsning i Europa for Chelsea og Conte.

- Champions League var Contes sidste chance. Nu, hvor den er væk, vil Chelseas nådelsløse svingdør-politik sende endnu en manager ud, skriver John Cross. Naturligvis med henvisning til Chelseas mange forskellige managere siden Roman Abramovich overtog klubben.

Antonio Conte er en presset mand i Chelsea. Foto: AP

12 managere på 11 år

Siden russerens bonkammerat Avram Grant overraskende overtog det varme sæde fra José Mourinho i 2007 har 12 forskellige managere haft kontrollen over klubben fra den mondæne del af London. Et par af dem godt nok som meget midlertidige løsninger.

Forud for opgøret mod Barcelona havde flere medier dømt italieneren færdig i Chelsea, hvis ikke man avancerede i Champions League, og med nederlaget tyder en del på, at Roman Abramovic skal på manager-jagt igen. Også til trods for at det ikke er alle medier, der maler fanden på væggen på samme måde som Mirror.

- At tabe 1-4 samlet på dette stadie i Champions League vil ikke ligefrem lette presset på Contes belastede skuldre, men dette her var ikke et hold, der ikke spillede for deres manager, lyder den noget mere afdæmpede melding fra Sky Sports Pete Hall, der mener, at Chelsea kan tage positive ting med fra Spanien.

Men trods mange chancer mod spanierne er der ingen vej tilbage for Conte i Chelsea, hvis man spørger Mirror og normalt velunderrettede John Cross.

- Den eneste kamp i de næste kommende dage og uger er at finde den næste Chelsea-træner, lyder dødsdommen.

Roman Abramovich skal endnu en gang på jagt efter en ny manager, hvis det står til engelske medier. Foto: All Over Press

Conte: Det var unfair

Hovedpersonen har endnu ikke kommenteret den truende fyring efter nederlaget til Barcelona, men Conte mener ikke, at hverken han eller spillere kunne have gjort noget anderledes for at komme videre i Europa.

- Vi fortryder ingenting.

- Hvis du ser kampen, kan du se, at resultatet var uretfærdigt. Vi fortjente ikke at tabe 3-0. Vi var en smule uheldige. Jeg synes, vi skabte mange chancer, men vi tog dem ikke, lød det efter kampen.

Søndag spiller Chelsea kvartfinale i FA Cup'en på udebane mod Leicester. Spørgsmålet er, om det er med Antonio Conte eller en helt 13. manager på sidelinien.

