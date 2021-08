Bliver Brøndby snydt her?

Med et corona-svækket mandskab tog Brøndby til Østrig for at gøre det umulige mod ambitiøse Red Bull Salzburg.

opgøret startede på forrygende vis med en scoring fra Mikael Uhre i kampens første minutter, hvorefter de danske gæster som ventet kom under hårdt pres.

Det modstod de længe, men efter en lille times spil måtte de dog kapitulere, da Karim Adeyemi udlignede.

Spørgsmålet var dog, om Brenden Aaronson var offside i opspillet?

VAR-rummet voterede og godkendte målet, der under alle omstændigheder var lige på kanten.

Du kan se klippet ovenover artiklen og selv bedømme.