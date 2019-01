Bombe under Champions League: PL-gigant risikerer udelukkelse

Det kan godt være, at Manchester City fik en succesoplevelse af de større, da de torsdag aften tog en vigtigt skridt i Premier League-topstriden med sejren over Liverpool. Men udenfor banen har den engelske storklub større problemer.

De undersøges nemlig af det europæiske fodboldforbund, UEFA, for brud på Financial Fair Play-reglerne, der sætter grænser for klubbernes pengeforbrug.

Her skal Manchester City angiveligt have snydt med sponsorpenge for at holde sig indenfor grænserne. Men det har måske samtidig været et brud på reglerne.

Og ender den engelske storklub med at blive dømt, kan det få særdeles store konsekvenser.

Det kan nemlig resultere i en udelukkes fra Champions League. Det fortæller UEFAs chefefterforsker Yves Leterme i et interview til belgiske Sport and Strategy, som er citeret hos internationale medie-giganter som engelske The Telegraph og spanske AS,

- Hvis det er sandt, hvad der er blevet skrevet, kan der være et stort problem. Dette kan føre til den hårdest mulige straf: Udelukkelse fra UEFAs turneringer, fortæller Leterme.

Manchester City blev allerede dømt for brud på reglerne tilbage i 2014, hvor klubben modtog en bøde på godt en halv milliard kroner.

En udelukkelse af Champions League kan potentielt få endnu større økonomiske konsekvenser, samt gøre det sværere at tiltrække spillere til klubben.

Se også: Klopp efter sjælden nedtur: Jeg ville have troet, det var umuligt

Se også: Liverpool knækket i vildt topbrag