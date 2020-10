Bombe under CL

Flere af de største klubber i Europa kan være på vej med en ny udbryderliga, der ifølge Sky Sports bliver støttet af FIFA og kan få indflydelse på de nuværende euroæiske turneringer, som vi kender dem.

Liverpool og Manchester United er to af de hold, der står til at deltage i turneringen.

En form for superliga blandt de bedste klubber i verden er der før blevet talt om, og planerne har også tidligere været langt med klubber som Real Madrid i spidsen.

Og nu ser det for alvor ud til, at der sker noget, for Sky Sports fortæller, at nye planer er langt og snart kan blive offentliggjort.

Det skal dreje sig om en eurpæisk superturnering, hvor de 16-18 bedste og største klubber i Europa er samlet. Der skal være hentet over fire milliarder kroner ind, som skal hjælpe med opstarten af turneringen, der ifølge det engelske medie ventes at blive med deltagelse fra klubber i England, Frankirg, Tyskland, Italien og Spanien.

Klubberne skal mødes i et ligasystem - ude og hjemme - så det ender altså med mange, mange europæiske kampe, hvilket reelt også betyder, at UEFA kan vinke farvel til Champions League, som man kender turneringen i dag.

