Borgmester ønsker at få CL-finalen til Madrid

Madrids borgmester, Jose Luis Martinez-Almeida, vil have Champions League-finalen til Madrid.

Det siger borgmesteren mandag til den spanske tv-kanal Trece ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg ved, at foranstaltninger er ved at blive gjort for at nå dette.

- Jeg vil gerne give min fulde støtte til, at Champions League-finalen skal spilles i Madrid, siger Jose Luis Martinez-Almeida til Trece.

Kampen skulle have været spillet på Atatürk Olympic Stadium i Istanbul, Tyrkiet, 30. maj, inden turneringen blev udskudt grundet coronavirusset.

Turneringen blev afbrudt, inden fire af ottendedelsfinalerne nåede at blive afgjort.

De fire resterende kampe er:

Juventus-Lyon (0-1), Manchester City-Real Madrid (2-1), Bayern München-Chelsea (3-0) og Barcelona-Napoli (1-1). Resultatet fra første kamp står i parentes.

Fire klubber nåede at spille sig videre til kvartfinalerne: Atalanta, RB Leipzig, Atlético Madrid og Paris Saint-Germain.

Sidste år blev Champions League-finalen også spillet i Madrid på Atlético Madrids hjemmebane, Wanda Metropolitano, hvor Liverpool slog Tottenham.

Se også: Havde corona under Champions League-brag

Se også: Rapport: Fodboldkamp kostede 41 dødsfald

Se også: Dommer kan blive straffet efter vildt CHL-drama