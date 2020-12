Braithwaite fortsætter målshow

For tredje kamp i træk startede Martin Braithwaite inde for FC Barcelona, og for tredje gang på stribe kvitterede danskeren med mål.

Braithwaite scorede således til 2-0, da Barcelona ude mod Ferencvaros vandt med 3-0.

Dermed kom Barcelona op på 15 point i Champions Leagues gruppe G og er tæt på at sikre førstepladsen foran Juventus, der kom på 12 point med hjemmesejren på 3-0 over Dynamo Kiev.

Barcelona skal blot undgå at tabe den sidste hjemmekamp mod Juventus med mere end 2-0 for at sikre førstepladsen, der kan blive gunstig, når der trækkes lod til ottendedelsfinalerne.

Martin Braithwaite, der havde scoret tre gange i de to foregående kampe mod Dynamo Kiev og Osasuna, var indblandet i meget som spydspids fra start.

Få minutter var spillet, da han var tæt på at dirigere et indlæg i mål ved forreste stolpe. Efter 20 minutter havde han så større succes med at glide et indlæg fra venstre i nettet til 2-0.

Seks minutter senere tilkæmpede danskeren sig så et straffespark, som Ousmane Dembele udnyttede til at score til 3-0.

Forinden alt det havde Antoine Griezmann vist elegance ved at score med hælen efter et indlæg fra Jordi Alba.

Med 3-0 inden der var gået et halv time, lignede det en alvorlig afklapsning, men særligt efter pausen dæmpede Barcelona angrebsiveren en smule og cruisede sejren hjem. Ungarerne slap dog billigt med 0-3.

I gruppens anden kamp scorede Federico Chiesa, Cristiano Ronaldo og Alvaro Morata målene i Juventus' sejr.

I gruppe F sikrede Borussia Dortmund sig avancement med 1-1 hjemme mod Lazio, der i sidste runde kæmper med Club Brugge om en plads i ottendelsfinalen.

Thomas Delaney spillede hele kampen for Dortmund.

Chelsea sikrede førstepladsen i gruppe E ved at vinde 4-0 over Sevilla, der slutter på andenpladsen.

Olivier Giroud stod for alle fire Chelsea-mål, mens Andreas Christensen fik fuld spilletid i forsvaret.

Braithwaite på landsholdet vendes: ”Bedste kamp længe, men stadig uden det brænder af” Video: Discovery

Yussuf lyner i vanvittig kamp

Stor CL-drøm kan ende i nyt mareridt

Spansk avis: Braithwaite igen blandt de udvalgte