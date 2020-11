Braithwaite jubler: - Vidunderligt

Det var en meget glad Martin Braithwaite, der gav interview, efter han havde scoret to mål i Champions League for FC Barcelona

Tirsdag 24. november 2020 vil altid stå som en helt speciel aften for Martin Braithwaite.

To mål og en assist for en af verdens største klubber hører alligevel til sjældenhederne for en dansker.

Efter kampen blev han spurgt ind til, hvordan det føles at score for første gang i Champions League.

- Det føles vidunderligt lige nu. Specielt fordi jeg bare har ventet tålmodigt på at få min chance. Den fik jeg i dag, og jeg var opsat på at få vist, hvad jeg kan. Jeg er meget glad for min egen og holdets indsats, siger Braithwaite i et interview, der blev vist på TV3+.

Han forklarer også, at Barcelona havde brug for at komme tilbage på sporet efter nederlaget i weekenden til Atlético Madrid, og at præstationen mod Dynamo Kiev var rigtig god.

Braithwaite scorede for anden og tredje gang i Barcelona-trøjen tirsdag aften. I juni scorede han sit første Barcelona-mål mod Mallorca. Foto: Valentyn Ogirenko/Ritzau Scanpix

Braithwaites første mål blev sat ind på et hjørnespark i anden halvleg, da Oscar Mingueza snittede bolden videre, og Braithwaite så dukkede frem på bagerste stolpe og fik foden på.

13 minutter senere brændte danskeren en stor hovedstødschance, men fik samtidig straffespark. Selv om Antoine Griezmann netop var blevet skiftet ind, var det Braithwaite, der selv løb til pletten. Her scorede han stensikkert med et hårdt spark ude i venstre side.

Inden Braithwaites to mål blev han noteret for en assist, da han tog et træk i feltet, hvorefter højre back Sergino Dest overtog bolden og sparkede den ind.

Braithwaite og Barça vandt med hele 4-0 og er klar til forårets 1/8-finaler i Champions League.

