Braithwaites smuthul

Champions League har været lukket land for Martin Braithwaite i Barcelona. Det skyldes, at danskeren kom så sent til den catalanske klub, at han ikke var med blandt de navne, klubben har registreret som spilbare i turneringen.

Alligevel er den danske angriber rejst med truppen til Portugal, hvor resten af Champions League vil blive afviklet. For der er nemlig alligevel en mulighed for, at vi kan få ham at se i aktion.

UEFA har nemlig udarbejdet et helt appendiks med tillægsregler som følge af covid-19-situationen, og det er en af dem, der kan komme i spil. Men det kræver et temmelig specielt setup.

For ifølge tillægsregel 1.2.1 kan et hold nemlig efterregistrere en spiller, hvis specielle covid-forudsætninger er opfyldt.

Det betyder i praksis, at hvis spillere falder fra på grund af coronavirus - som forsvarsspilleren Jean-Clair Todibo, der ikke er med i Portugal - og truppen derfor ikke er konkurrencedygtig, så kan man benytte ikke-registrerede spillere.

Der er dog et 'men'. For hvis man skal gøre det, så skal færre end 13 registrerede spillere være tilgængelige. Og da Barcelona ud over Braithwaite har taget 25 registrerede spillere med til Portugal, så skal truppen rende panden direkte ind i en coronamur og få 13 mand smittet.

Altså ikke videre sandsynligt - men træner Quique Setién har altså alligevel valgt at tage danskeren med - fuldstændig som da han var med klubben i Napoli i 1/8-finalen.

Barcelonas første udfordring blive Bayern München i kvartfinbalen. En kamp, der spilles fredag aften kl. 21 på Estadio da Luz i Lissabon. En kamp, du naturligvis kan følge med i live her på sitet.

