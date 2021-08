Brøndby jagter miraklet

Når Brøndby skal finde troen på miraklet onsdag aften, kan de bruge Malmö FF som forbillede og det gode eksempel på, at alt ikke går som fodboldeksperterne forventer.

Med Åge Hareide som cheftræner kom den svenske storklub i Champions League i 2015. De havde tabt den første kamp mod Salzburg 0-2, men blæste østrigerne ud af banen 3-0 i returkampen.

Brøndby havde tirsdag den afsluttende træning på Brøndby Stadion forud for onsdagens Champions League-opgør mod Salzburg. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Jeg ved ikke, hvor meget vi kan bruge Malmös sejr til. Men fodboldhistorien viser helt klart, at der sker overraskelser ind i mellem. Tingene tager af og til en anden drejning end mange forventer.

- Derfor er vi også meget bevidste om, at tingene skal være anderledes end forhåndsforventningerne. Når det er sagt, så er det klart, at Salzburg er favoritter til at gå videre, siger cheftræner Niels Frederiksen.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

- Salzburgs kaliber er fra øverste hylde, lød det fra Discoverys panel forud for den første kamp.

Det er lidt af et mirakel Brøndby jagter onsdag aften på hjemmebane. Oven på en skuffende sæsonstart uden sejr i de første seks spillerunder, jagter Brøndby sejren, der kan bringe dem i drømmeland – Champions League.

Faktisk har Brøndby ikke vundet siden mesterskabet blev sikret med 2-0 sejren over FC Nordsjælland 24. maj.

- Vi er trods alt kun bagud med ét mål. Så vi har troen på, at det kan lade sig gøre, siger Niels Frederiksen.

Niels Frederiksen har alle mand klar til onsdagens returkamp, hvor Brøndby er bagud med 1-2. Alle de spillere, der har været ude med corona, er igen i spil til holdet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Alle er meldt klar

Til trods for den skæve start, får Brøndby lidt af et boost, fordi alle coronaplagede spillere vil være til rådighed.

Det gælder således Mathias Greve, Christian Cappis, Sigurd Rosted, Tobias Børkeeiet og reservekeeper Thomas Mikkelsen. Derudover var Josip Radosevic tilbage i spil allerede i lørdags.

- I princippet kan de godt træde direkte ind på holdet, men det er tvivlsomt om de kan spille 90 minutter, forklarer Niels Frederiksen, der pointerer, at alle coronaramte har været i træning i syv dage som regelsættet foreskriver.

Det er cheftrænerens håb, at Brøndby kommer længere frem på banen i returkampen.

- Vi skal have bolden mere og vi skal presse dem højere på banen.

- Men vi kommer ikke til at storme ud over stepperne med risiko for, at vi blotter os. Vi skal tænke på, at det ikke er en superliga-modstander vi skal møde. Og så skal vi jo bare bruge ét mål for at stå lige, forklarer Niels Frederiksen og slår fast:

Andreas Maxsø under den afsluttende træning på Brøndby Stadion tirsdag middag. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Tæt på udsolgt

- Vi skal forsøge at undgå at blive sat under det tryk, som vi kom i det første opgør. Sker det, er der en stor risiko for, at de scorer mere end et-to mål mod os. Derfor vil vi forsøge at rykke spillet længere frem på banen, påpeger han.

Hvis Brøndby indløser billet til Champions League, vil det være første gang i 23 år, at klubben er med i den fornemste europæiske klubturnering.

Tirsdag var der solgt 23.000 billetter til opgøret, hvor der er plads til 25.000 siddende tilskuere.