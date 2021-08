Brøndby laver taktisk rokade til CL-brag

Danmarksmesteren Brøndby har lavet en enkelt ændring i sin startopstilling til tirsdagens udekamp mod Red Bull Salzburg i Champions League-kvalifikationen, hvis man sammenligner med de 11 spillere, som startede inde i fredagens nederlag til FC Nordsjælland i Superligaen.

Når Brøndby løber på banen i Østrig, bliver det med backen Jens Martin Gammelby i startopstillingen i stedet for boksangriberen Andrija Pavlovic.

Opsigtsvækkende, da serberen har været fast mand i startopstillingen i de seneste kampe for de danske mestre.

Det er svært at gennemskue, hvad den justering konkret kommer til at betyde for Brøndbys startopstilling, idet Niels Frederiksen ud over Gammelby også starter inde med Kevin Mensah og Andreas Bruus.

Alle tre indtager normalt en backplads, men alle har også tidligere i deres karrierer indtaget mere offensive positioner.

Normalt spiller Brøndby 3-5-2, men ændringen åbner for, at Brøndby kan gå over til at spille eksempelvis 3-4-3.

Uanset hvad er det dog begrænset, hvor mange andre muligheder Niels Frederiksen har haft. Danmarksmesteren er nemlig stadig hæmmet af en stribe afbud på grund af coronasmitte og sygdom.

Talentfulde Morten Frendrup spiller tirsdag aften sin førsteholdskamp nummer 73 for Brøndby. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Forsvarsspilleren Sigurd Rosted, midtbanespillerne Christian Cappis, Josip Radosevic, Mathias Greve og Tobias Børkeeiet samt reservemålmand Thomas Mikkelsen misser opgøret efter at være smittet med coronavirus. Dertil kommer, at Brøndby må undvære midtbanespilleren Rezan Corlu, der er syg.

De mange afbud afspejler sig i en ikke specielt rutineret bænk, hvor flere spillere har deres førsteholdsdebut til gode eller har spillet meget få førsteholdskampe.

Opgøret i Salzburg begynder tirsdag klokken 21.

Der er returkamp på Brøndby Stadion onsdag i næste uge. Den samlede vinder kvalificerer til det prestigefyldte og lukrative Champions League-gruppespil, mens taberen får en trøstpræmie i form af en billet til Europa League-gruppespillet.

Brøndby stiller op med følgende 11 spillere

Mads Hermansen - Anton Skipper, Andreas Maxsø, Kevin Tshiembe - Andreas Bruus, Morten Frendrup, Anis Ben Slimane, Kevin Mensah - Simon Hedlund, Mikael Uhre, Jens Martin Gammelby.