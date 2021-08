Brøndby-målscorer: Det blev lidt voldsomt

Brøndby førte 1-0, men tabte tirsdagens udekamp i Champions Leagues playoffrunde mod Red Bull Salzburg med 1-2.

Det danske mesterholds målscorer, Mikael Uhre, har det blandet med præstationen og resultatet i Østrig.

- Lige nu er vi lidt slukørede, eftersom de først scorede til 2-1 til allersidst. Vi kæmpede godt hele vejen rundt og gjorde vores bedste.

- Vi er lidt slukørede, men når lige vi kommer hjem og får set kampen igennem, er jeg sikker på, at der også er lidt optimisme til kampen i næste uge, siger Uhre til TV3+.

'Det gjorde Brøndby godt'

Uhre erkender, at Salzburg især i anden halvleg havde Brøndby på krogen.

- Det blev lidt voldsomt i anden halvleg, efter vi holdt dem okay fra fadet i første halvleg. Det var et godt hold, vi var oppe mod, og vi må også anerkende deres kvalitet, siger Uhre, der scorede til 1-0 efter en god vending i feltet:

- Jeg har bestemt arbejdet med at blive bedre i spillet med ryggen til målet, så det var fedt at se bolden gå ind på den her scene. Jeg vil lyve, hvis jeg sagde andet.

Salzburgs danske højreback Rasmus Nissen Kristensen erkender over for TV3+, at Brøndby var en hård nød at knække.

- Ud over at vi kom tidligt bagud, synes jeg, at vi spillede en god kamp. Statistikkerne taler også vores vej. Men da Brøndby kom foran, kunne de stille sig ned, og det gjorde de godt.

- De gjorde det svært for os, så det er sindssygt vigtigt, at vi kom tilbage, lavede de to mål og trods alt rejser mod Danmark med en sejr, siger Salzburg-danskeren, der ikke tager noget for givet i forhold til det samlede resultat:

- Vi rejser til Danmark med god selvtillid, men også med fuld respekt for opgaven, der venter, for det bliver sindssygt svært på et formodentligt fyldt Brøndby Stadion.

'Bliver dejligt boost for os'

Brøndby måtte undvære seks spillere til tirsdagens opgør på grund af corona, men det bliver givetvis bedre til returkampen.

- De begynder så småt at komme tilbage, og det bliver et dejligt boost for os, selv om andre har vist, hvad de er lavet af, mens de har været ude. Jeg glæder mig til at få mine kammerater tilbage, siger Mikael Uhre.

Forsvarsspilleren Sigurd Rosted, midtbanespillerne Christian Cappis, Josip Radosevic, Mathias Greve og Tobias Børkeeiet samt reservemålmand Thomas Mikkelsen manglede mod Salzburg.

Returkampen i Brøndby afvikles onsdag i næste uge, og modsat tidligere er reglen om udebanemål ikke længere gældende i de europæiske turneringer. Står holdene lige efter ordinær spilletid, venter der forlænget spilletid og eventuelt en straffesparkskonkurrence.

Vinderen af det samlede opgør indløser billet til Champions Leagues gruppespil, mens taberen får en trøstpræmie i form af et Europa League-gruppespil.