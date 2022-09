Brøndby reagerer: - Skrækkelige billeder

Voldsomme scener udspillede sig mandag aften i Dortmund, hvor Brøndby-hooligans ifølge tysk politi var involverede i et overfald. Brøndby IF tager tager kraftig afstand fra hændelserne, lyder det fra klubbens kommunikationschef Christian Schultz

Hooligans iklædt Brøndby-trøjer var mandag aften involverede overfald i Dortmund, hvor FC København senere i dag skal møde Dortmund i Champions Legue.

Det bekræfter tysk politi overfor Ekstra Bladet.

På det sociale medie Twitter florerer en video, hvor en gruppe sortklædte personer samt en person iført den velkendte 'Aldrig alene'-trøje, som Brøndby fik produceret i forbindelse med coronanedlukningen, slår og sparker en person, der ligger ned.

Ekstra Bladet har været i dialog med kommunikationschef i Brøndby IF, Christian Schultz, der tager kraftig afstand fra scenerne.

- Vi er bekendte med at der på sociale medier florerer videoer og billeder fra Dortmund hvor man ser hooligans i Brøndby trøjer deltage aktivt i slagsmål og uroligheder.

- Det er skrækkelige billeder og ødelæggende for fodbolden, at hooligans tager os klubber som gidsler ved at bære klubtrøjer i noget der absolut intet har med fodbold at gøre, lyder det fra Schultz.

Tysk politi oplyser, at der i går aftes var der sammenstød mellem rivaliserende fodboldfans i centrum af af Dortmund.

Ifølge politiet var 50-70 personer fra ultras-miljøet omkring klubberne Borussia Dortmund og Brøndby involverede.

- Ifølge vidneforklaringer kom det til sammenstød med isolerede FCK-fans omkring klokken 20.20 på Zum Alten Markt og kort tid efter på Kampstraße, fortæller det lokale politis presseenhed til Ekstra Bladet.

Den voldsomme video, der florerer på Twitter, kan identificeres til at være optaget foran restauranten THIER Brauereiausschank ved netop Zum Alten Markt. Et vidnet har over for Ekstra Bladet bekræftet, at videoen viser den pågældende episode.

FCK: Indlysende idiotisk

Også FC København, der i aften kommer til at have 3500 fans på stadion i Dortmund, er opmærksomme på billederne fra den tyske storby.

- Det er indlysende idiotisk og vi er selvfølglig opmærksomme på det, ligesom myndighederne er det.

- Vi er lettede over, at ingen tilsyneladende er kommet alvorligt til skade, lyder det fra kommunikationschef Jes Mortensen.

Ingen er indtil nu blevet anholdt efter af mandagens hændelser.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan fangrupperinger i FC København og Hamburger SV internt bytter slagsbrødre - det kan du læse mere om her.

