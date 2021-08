Brøndby taber 2-1 til Salzburg i CL-kvalen

Brøndbys drøm om at kvalificere sig til Champions League-gruppespillet for første gang i 23 år lever endnu.

De danske mestre fra Brøndby var tæt på at levere en stor overraskelse. Først i dommerens tillægstid scorede Salzburg til 2-1.

Hjemmeholdet fik vendt det hele på hovedet efter pausen med to scoringer.

Salzburg er store favoritter til at indløse billet til drømmeland. Returkampen spilles næste onsdag på Brøndby Stadion, hvor Salzburg kan være sikre på at komme i en enorm heksekedel på Brøndby Stadion.

Men opgøret i Østrig tjener Brøndby-mandskabet til stor ære. På trods af fraværet af fem stamspillere, var de resterende tæt på at levere et taktisk mesterstykke. Disciplineret og med et stort løbearbejde fra mange af spillerne.

Læs sportschefens kommentar: Helt aburd

Men de stod ikke distancen til sidst. De blev presset langt tilbage efter pausen, hvor der skulle en fejl til at afgøre opgøret til østrigernes fordel.

Niels Frederiksens ambition med opgøret i Salzburg var klart: Der skulle stadig være spænding om det samlede udfald i returkampen. Det må man i sandhed sige lykkes på trods af et 1-2 nederlag.

Adeyemi gav problemer

På en aften, hvor Mads Hermansen fik lidt af et internationalt gennembrud, leverede det 21-årige keepertalent flere store redninger. Han virker både rolig og sikker i sine indgreb. Til trods for den manglende rutine er han en modig målmand.

Men det var tydeligt, at Brøndby har store udfordringer med den 19-årige tysker Karim Adeyemi. Han er eksplosiv, fysisk stærk og en ekstrem dygtig afslutter.

Det var også ham, der stod for udligningen, da der var et øjebliks uopmærksomhed i Brøndbys bagkæde. Det bliver uden tvivl Adeyemi, som Brøndby skal bruge meget opmærksomhed på i returkampen næste onsdag på Brøndby Stadion.

Drømmestart gav ro

Niels Frederiksen havde kun skiftet ud på én position oven på nederlaget til FC Nordsjælland.

Andrija Pavlovic røg på bænken, mens Jens Martin Gammelby fik en sjælden chance på midtbanen.

Det viste sig at være en klog beslutning i forsøget på at have mere defensiv styrke centralt på banen.

Stik mod forventninger blev de første 45 minutter i langt hovedparten af tiden på Brøndbys præmisser.

Det hjalp selvfølgelig med den hurtige scoring.

Kevin Mensah vandt den direkte duel mod Rasmus Kristensen, der tøvede overfor sin backkollega. Mensah fik prikket bolden til Uhre, der fik vendt rundt i feltet og scoret.

Brøndby-spillerne kunne juble, da Mikael Uhre scorede efter få minutters spil. Foto: Matthias Schrader/AP

Stor analyse: Derfor fik Vejle-træneren sparket så hurtigt. (Ekstra Bladet PLUS+)



En chokstart, som hjemmeholdet havde svært ved at ryste af sig før pausen. Den normale presstil, hvor modstanderen jagtes overalt på banen, var svær at få øje på. Brøndby havde held med at få trukket tempoet ud af opgøret.

Salzburg havde bolden i mål hos Mads Hermansen kort før pausen. Men Rasmus Kristensen var i offside-position, da han udlignede.

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).