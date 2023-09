Brøndbys Champions League-drøm knust

Der bliver ikke Champions League-fodbold til Brøndbys kvindehold i denne sæson. Det står klart, efter at holdet onsdag i Norge tabte 0-1 til skotske Celtic.

Der spilles bedst af én kamp i første runde af kvalifikationen. Brøndby skal lørdag møde taberen af kampen mellem FC Minsk og Vålerenga i en kamp uden noget på spil andet end æren.

Celtic skal møde vinderen af opgøret i en duel om at komme videre til anden kvalifikationsrunde i Champions League.

Trods et lille overtag til de danske kvinder i de første 45 minutter lykkedes det ikke at få skudt hul på skotternes keeper Kelsey Daugherty.

Brøndbys pres resulterede i hele syv hjørnespark, men man fik for lidt ud af de mange dødbolde.

Celtic kom også frem til et par chancer, men Ann-Kathrin Dilfer var ikke overbebyrdet.

Efter pausen kom skotterne bedre med i kampen, og forsøgene mod Dilfer blev flere og farligere.

Godt 20 minutter før tid kunne hun ikke længere holde stand, da Celtic-anfører Kelly Clark gjorde det til 1-0.

Det lykkedes aldrig danskerne at få skabt det nødvendige tryk, der kunne give en udligning, og dermed må de vinke farvel til muligheden for at komme med i gruppespillet.

De danske mestre fra HB Køge er også med i Champions League-kvalifikationen og spiller senere onsdag.

Klokken 19 tager holdet imod finske KuPS på Køge Stadion. Vindes den, venter et opgør mod Spartak Subotica eller færøske Kí i en duel om en plads i anden kvalifikationsrunde.