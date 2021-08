Brøndbys mareridt

- Vi ville gerne have spillet Champions League, men ser frem til at blive matchet hårdt i Europa League, siger cheftræner Niels Frederiksen

Klasseforskel!

Det er måske den rigtige betegnelse på forskellen på de danske og østrigske mestre.

For den start Brøndby fik, stod bestemt ikke skrevet i den drejebog, som Niels Frederiksen havde fremlagt for spillerne.

Tobias Børkeeiet stod og sov, da Salzburg kom foran 1-0 i starten af opgøret. Foto: Lars Poulsen.

- Vi fik jo præcis den start, vi havde frygtet. Men vi mødte også en meget stærk modstander, der er klasser over alle vi møder i Superligaen, siger Niels Frederiksen.

Han var ærgerlig over, at det reelt var slut efter ti minutters spil, da Salzburg havde udnyttet to graverende Brøndby fejl.

Til trods for skuffelsen, mener Brøndby træneren, at spillerne fortjener stor ros for at vise enorm karakterstyrke efter 0-2.

- Vi havde rigtig gerne spillet Champions League. Nu venter Europa League, hvor vi helt sikkert også bliver matchet rigtig hårdt. Men vi har nok lidt bedre chancer for at vinde kampene i Europa League, vurderer Niels Frederiksen.

Andreas Maxsø scorede til 1-2 og var Brøndbys bedste på en aften, hvor det var tydeligt at flere spillere ikke har den store internationale erfaring. Foto: Lars Poulsen.

Andreas Maxsø valgte at samle holdkammeraterne hurtigt efter scoringen til 0-2 efter ti minutters spil.

- Det handlede om at få ro på spillet. Det var en meget svær pille at sluge at være bagud 0-2 så tidligt, forklarer Andreas Maxsø, der som den eneste på Brøndby-mandskabet leverede en præstation på internationalt niveau.

- Det var tydeligt at se, at Andreas har prøvet det her før. Han var aldeles fremragende og har et højt niveau. Jeg håber hans holdkammerater kan lære af de her kampe, der foregår på et højere niveau end Superligaen, siger Niels Frederiksen.

Nu venter seks kampe i Europa League-gruppespillet fra midten af september til midten af december. Sideløbende skal Brøndby forsøge at finde tilbage på sporet i Superligaen.

- Det er en opgave vi skal kunne håndtere. Nu skal vi op i tempo i Superligaen og til at vinde nogle fodboldkampe, fastslår Andreas Maxsø.