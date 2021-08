Bruger 460 mio. kr mere end Brøndby

- Vi er ikke favoritter, for jeg er sikker på Brøndby kompenserer for dem, der er ude med corona, siger Red Bull Salzburg-træneren, Matthias Jaissle

Forskellen på Red Bull Salzburg og Brøndby er markant på flere område.

Red Bull Salzburg har i sommerens løb solgt spillere for 400 mio. kr.

Topscorer Patson Daka er rejst til Leicester og Enock Mwepu er røget til Brighton. Det er rundt regnet otte gange mere end Brøndby har fået ud af salget af Jesper Lindstrøm.

Alligevel ser det på ingen måder ud til, at Red Bull Salzburg står svagere end i sidste sæson. For nye, lovende talenter bobler frem fra den store talentfabrik, hvor udklækningen ofte sker på klubbens næstbedste mandskab i Lifering.

Kæmpe forskelle i lønbudgetter

Med et spillerbudget, der anslået er otte gange større end Brøndby afslører det meget godt, hvor stor forskellen på de økonomiske muskler er på tirsdagens to mandskaber, der jagter Champions League og en økonomisk gevinst på mindst 200 mio. kr.

Brøndby menes at bruge 65 mio. kr. på sin spillertrup, mens beløbet i Salzburg for den samlede spillertrup ligger i niveauet 525 mio. kr.

Den forskel afspejles ofte i kvaliteten af, hvad der foregår på grønsværen.

Det ligner ikke bare et lille bjerg, men snarere Mount Everst, som Brøndby skal passere, hvis klubben for første gang siden 1998 skal i Champions League-gruppespillet.

Matthias Jaissle, der her ses mellem Alexander Zorniger og Martin Retov, er i dag cheftræner for Red Bull Salzburg. Det er dem Brøndby skal forbi for at kvalificere sig til Champions League. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Matthias Jaissle, der i perioden 2017-19 var assistenttræner i Brøndby, er nu cheftræner i Salzburg. Og høflighederne stod nærmest i kø, da han på pressemødet så frem mod opgøret.

- Jeg betragter os ikke som favoritter. Jeg tror, vi skal forvente en lige kamp, hvor det handler om at udnytte de momenter, vi får i kampen. Selv om Brøndby mangler flere spillere, der er ramt af corona, har de andre spillere som kan løfte opgaven, lyder det fra Matthias Jaissle, der fremhæver Rasmus Kristensen som en af nøglespillerne på Salzburg-mandskabet.

- Rasmus er en lederskikkelse på vores hold. Han er en slags viceanfører og min forlængede arm på banen, forklarer cheftræneren, der dog holder fast ved 35-årige Andreas Ulmer som anfører.

Rasmus Kristensen (tv) er en af lederskikkelserne på Red Bull Salzburg-mandskabet, mener cheftræner Matthias Jaissle. Foto: Maxim Shipenkov/Ritzau Scanpix.

Alt taler for Salzburg

Thomas Gottsmann, der følger Red Bull Salzburg intensivt for den lokale Salzburger Nachrichten, giver ikke Brøndby mange chancer i de to kampe. Det gør han ikke, fordi Salzburg med fire sejre i fire kampe har imponeret i begyndelsen af sæsonen.

- Alt taler for, at Salzburg vinder de to kampe samlet. De har startet sæsonen fantastisk. Kvaliteterne i truppen har de også vist ved at besejre både Barcelona og Atletico Madrid i træningskampe.

- Ja, jeg vil betegne det som en sensation, hvis ikke Salzburg går i Champions League-gruppespillet, specielt også med tanke på Brøndby har mistet fire profiler og aktuelt har mange ude med corona, siger Thomas Gottsmann.