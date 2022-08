Buhet ud af Parken: Det har jeg prøvet før

Han var den mest upopulære mand på banen i Parken.

Hver gang Jens Stryger Larsen var i nærheden af bolden, blev der buhet af ham fra alle FCK-fansene.

Det var tydeligt, at hans Brøndby-fortid ikke var populært blandt de mange tilskuere i Parken.

”Du er og bliver et Brøndby-svin”, brølede de mange FCK-fans konstant ned mod Trabzonspor-backen.

- Det er ikke første gang jeg har prøvet det i Parken. Jeg har været her før og fået lignende modtagelse.

Jens Stryger Larsen blev buhet ud af Parken, hver gang han rørte bolden. Foto: Lars Poulsen.

- Men det er en del af gamet og det lever jeg med, siger Jens Stryger Larsen, der spillede samtlige 90 minutter i 1-2 nederlaget til FC København.

Han var skuffet over nederlaget til de danske mestre, men han er meget fortrøstningsfuld i forhold til en samlet tyrkisk sejr i næste uge.

- Det her skal afgøres over to kampe. Og der kommer et helt andet tryk på FCK i returkampen fra vores fans. Det er et vanvittigt stadion og nogle engagerede fans, som vil hjælpe os frem på banen, siger Jens Stryger Larsen

Han vedkender, at det vil være meget skuffende, hvis ikke Trabzonspor samlet over to kampe slår FCK ud og kvalificerer sig til Champions League-gruppespillet.

FCK leverede en stærk indsats i Parken, hvor Trabzonspor blev besejret 2-1. Foto: Lars Poulsen.

- Vi lavede flere uprovokerede fejl her i Parken. Det vil ikke ske i returkampen. Jeg har en stærk tro på, vi kan klare det her i næste uge, siger Jens Stryger Larsen, der nu har fået sin kone og datter til byen ved Sortehavet.

Den første tid i den nye klub var ellers festlig, fordi han lånte gæsteværelset hos sin danske holdkammerat, Andreas Cornelius.

