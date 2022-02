Champions League-finalen flyttes til Paris

Det Europæiske Fodboldforbund har rykket årets Champions League-finale fra Skt. Petersborg til Paris.

Opgøret vil blive spillet på Stade de France, men datoen afviger ikke fra den oprindelige plan. Dysten om det prestigefyldte trofæ står fortsat lørdag 28. maj. Det oplyser UEFA på sin hjemmeside.

Beslutningen blev truffet på et hastemøde, som fandt sted fredag formiddag i UEFA's eksekutivkomité, Den akutte sammenkomst skyldtes naturligvis krigshandlingerne i Ukraine.

Det er tredje år i træk, at Champions League-finalen ikke bliver afholdt i den værtsby, det var planlagt. I 2020 og 2021 var det coronapandemien, som spændte ben for programmet.

Bliv klogere på krigen i Ukraine, der nu får konsekvenser for Champions League-finalens placering.

Flere ændringer

Den russiske invasion kommer i fodboldmæssig forstand ikke kun til at have indflydelse på Champions League-turneringens største kamp.

En anden konsekvens af fredagens møde er, at russiske og ukrainske klubber samt de to nationers respektive landshold fremover skal spille deres hjemmekampe på neutral grund.

Såfremt de deltager i UEFA-turneringer vel at mærke.

Dermed kan russiske Spartak Moskva - som er den eneste tilbageværende repræsentant fra et af de to lande på tværs af europæiske turneringer - fortsat få lov at deltage i Europa League.

Akkurat som Ukraine og Rusland stadig kan jagte drømmen om VM-deltagelse. De to lande spille playoff-kampe i bestræbelserne på at komme med til årets slutrunde i Qatar.

Ukraines første udfordring på den front bliver mødet med Skotland, mens russerne skal i kamp mod Polen. Begge dyster figurerer som semfinaler i et tredelt puljesystem, og de afvikles over én akt det nye knockout-format.

Sidstnævnte opgør skulle efter normal procedure være afviklet i Rusland, da russerne var blandt de seedede hold, men nu skal den dyst altså afvikles på netural belligenhed. Kampene spilles fortsat 24. marts.

Krigen i Ukraine har allerede haft konsekvenser for landets bedste fodboldrække, der er suspenderet på ubestemt tid.