Champions League-kampen mellem Paris Saint-Germain og Istanbul Basaksehir er afbrudt

Alle spillere er gået i omklædningsrummet på Parc des Princes. Det skyldes angiveligt, at Istanbul Basaksehir mener, at fjerdedommeren har talt racistisk om Istanbuls assistenttræner

Opdatering kl. 22.26: Kampen vil blive genoptaget med en ny fjerdedommer, meddeler Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) ifølge Reuters. Det oplyses ikke, hvornår kampen genoptages.

Det er helt tomt på banen på Parc des Princes.

Spillerne fra både Paris Saint-Germain og Istanbul Basaksehir forlod banen og gik i omklædningsrummet efter længere snakke med dommerne.

Flere medier skriver, at episoden bunder i en udvisning til Istanbuls assistenttræner Pierre Webó efter lidt over et kvarters spil. Herefter forlod det tyrkiske holds spillere og stab - og altså også PSG - banen efter cirka ti minutters diskussion med kampens rumænske dommer, Ovidiu Hategan.

Det bliver bekræftet af velinformerede sportsjournalist Fabrizio Romano, som skriver, at fjerdedommeren sagde 'den sorte fyr', når han skulle forklare, hvem fra Istanbuls bænk, der skulle have et kort. Det skriver han på Twitter.

Flere billeder: Kampen afbrudt 1 af 7 Foto: Charles Platiau/Ritzau Scanpix 2 af 7 Foto: Charles Platiau/Ritzau Scanpix 3 af 7 Foto: Charles Platiau/Ritzau Scanpix 4 af 7 Foto: Charles Platiau/Ritzau Scanpix 5 af 7 Foto: Charles Platiau/Ritzau Scanpix 6 af 7 Foto: Charles Platiau/Ritzau Scanpix 7 af 7 Foto: Charles Platiau/Ritzau Scanpix

Istanbul-klubben har selv smidt et billede op med teksten 'Nej til racisme', efter at kampen blev afbrudt.

Der var endnu ikke scoret, da spillerne forlod omklædningsrummet.

