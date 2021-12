Champions League-lodtrækning skal gøres om

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) vil mandag klokken 15 gennemføre en ny lodtrækning til ottendedelsfinalerne i Champions League efter en fejl i den oprindelige trækning.

Det skriver Uefa på Twitter.

- Som følge af et teknisk problem med den software, som en ekstern leverandør har stået for, og som instruerer officials i, hvilke hold der kan møde hinanden, skete der en materiel fejl i lodtrækningen til Champions Leagues ottendedelsfinaler.

- Som et resultat af dette bliver lodtrækningen annulleret, og hele lodtrækningen vil foregå på ny klokken 15.

Tidligt i lodtrækningen trak spanske Villarreal engelske Manchester United som modstander, og det burde ikke kunne lade sig gøre ifølge Uefas procedure, da holdene var i samme indledende pulje.

Uefas repræsentanter blev hurtigt opmærksom på fejlen og trak en ny modstander til Villarreal. Det blev Manchester City.

Efterfølgende manglede en kugle med Manchester United tilsyneladende, da Atlético Madrid trak sin modstander. Det spanske mesterhold trak Bayern München.

Siden annoncerede Atlético Madrid på Twitter, at klubben er i kontakt med Uefa om fejlene. Det var dog umiddelbart inden, at Uefa meddelte, at man tager lodtrækningen helt om.

Ifølge Uefas regler kan holdene i ottendedelsfinalerne ikke møde sin modstander fra det indledende gruppespil eller et hold fra sit eget land.

Derfor laver man en bowle med kun navnene på de mulige modstandere, når det første hold i en dyst er kendt.

I den oprindelige trækning ved middagstid blev blandt andre Paris Saint-Germain og Manchester United trukket mod hinanden.