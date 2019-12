Champions League-tumult: Fans spytter på stjernen

Lyons anfører Memphis Depay var i tumult med holdets fans over et nedladende banner rettet mod en af klubbens spillere

'Fyr Marcelo'.

Der var skår i glæden, efter Lyon og Joachim Andersen sikrede sig videre avancement i Champions League tirsdag aften med 2-2 mod RB Leipzig.

Lyon-fansenes konflikt med den brasilianske midterforsvar Marcelo førte til tumult mellem klubbens fans og spillere samt medlemmer af trænerstaben.

Mens spillerne var ved at fejre det succesfulde gruppespil på banen, blev et banner med et æsel og en opfordring til, at Marcelo forlader klubben foldet ud. Det fik holdets stjerne Memphis Depay op i det røde felt.

Den hollandske dribler satte kurs direkte ned mod fansene og forsøgte at fjerne banneret. Det lykkedes ikke og førte til tumultariske scener med fans og spillere strømmende til konflikten.

- Jeg er vred. Vi spillede ikke vores bedste, men vi gik videre. Vi gav alt.

- Hvad forventer du af os, når nogen på holdet bliver hængt ud af klubbens fans? De spyttede på os. Jeg har aldrig set noget lignende, siger Memphis Depay til franske RMC Sport.

Memphis Depay fik hurtigt opbakning af trænere og holdets øvrige spillere i konflikten. Foto: Emmanuel Foudrot/Ritzau Scanpix

Den tidligere Manchester United-spiller undrer sig over, hvordan det overhovedet kan gå til.

- Hvem har tid til at lave sådan et banner? Folk har børn, de tager på arbejde. Hvem har tid til at male et æsel? Hvis du har tid til det, bør du virkelig genoverveje dit liv, siger Memphis Depay.

Hollænderen er for nyligt blevet udnævnt som klubbens anfører og blev hyldet for optrinnet efter kampen.

- Memphis Depay er en rigtig anfører, han opførte sig og talte som en anfører. Det viser den samhørighed, solidaritet og karakter, der er på vores hold, siger Lyons træner, Rudi Garcia.

Møgfald i lufthavnen

Igennem længere tid har der været konflikt mellem Marcelo og en gruppe af klubbens inkarnerede fans.

Midterforsvareren var klubbens anfører i sidste sæson, men har gjort sig uheldigt bemærket.

Han er blevet modtager af fansenes harme for blandt andet ikke at have takket dem for støtte efter kampene.

Fansenes kæmpe utilfredshed kom ifølge Mirror også til udtryk ved, at en gruppe ventede på Marcelo i lufthavnen efter udebanekampen mod Benfica for at overdynge ham med møgfald. Det havde han held til, og siden har æselbanneret også været at finde på tribunen til Lyons kampe.

I det omvendte opgør mod Benfica blev banneret ligeledes foldet ud.

