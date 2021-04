Chelsea-manager: Vi burde have lukket kampen

Chelsea sikrede sig et vigtigt udebanemål i 1-1-kampen i den første semifinale i Champions League mod Real Madrid tirsdag aften.

Men der ligger fortsat meget arbejde forude, hvis Thomas Tuchels hold skal nå klubbens første Champions League-finale siden 2012.

Det siger den tyske manager til BBC.

- Selv hvis vi havde vundet her, er alt muligt, siger han.

- Vi må kæmpe for hver eneste centimeter og hver eneste fordel. Vi er nødt til at kæmpe og fortjene det, tilføjer han.

Efter 14 minutter bankede amerikanske Christian Pulisic bolden i nettet for Chelsea, men et kvarter senere udlignede Karim Benzema til 1-1.

Anden halvleg var ikke nær så spændende som første halvleg, og ifølge Thomas Tuchel burde Chelsea have udnyttet holdets overlegenhed i begyndelsen af kampen.

- Jeg føler, at vi burde have vundet første halvleg, og at vi fortjente at vinde første halvleg, siger tyskeren til BBC.

- Vi kunne muligvis have lukket kampen i løbet af den første halve time, hvor vi spillede rigtig godt.

Chelseas dyrt købte angriber Timo Werner har fået stor kritik for sin manglende koldblodighed foran mål, og tirsdag stod han bag endnu en fæl afbrænder.

- Han missede en stor chance mod West Ham, og han missede en stor en her, men det er ikke noget at græde over.

- Det er noget af det bedste ved sport, at ingen bekymrer sig om det i morgen, siger Thomas Tuchel.

Tyskeren er den eneste manager, som har mødt Real Madrid fem gange i Champions League uden at tabe.

Real Madrid har vundet Champions League 13 gange, men træner Zinedine Zidane er godt klar over, at der skal arbejdes hårdt, hvis det spanske hold skal sikre sig muligheden for at løfte trofæet for 14. gang.

- Vi lever, og vi går ind til returkampen med en forventning om, at vi kan vinde, siger Zidane ifølge BBC.

- Vi ved, at de er gode på modstanderens banehalvdel, at de er et konkurrencedygtigt hold, og at de ikke lukker mange mål ind. Der er en god grund til, at de er i semifinalen, siger den franske Real Madrid-træner om Chelsea.

Returkampen spilles i London onsdag 5. maj.