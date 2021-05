Chelsea vinder Champions League

Manchester City prøvede og prøvede men formåede ikke at overliste Andreas Christensen og co. i en sand gyser

For anden gang i historien kan Chelsea Football Club kalde sig vinder af den største klubturnering i verden – Champions League.

Det blev en kendsgerning lørdag aften, da de besejrede Manchester City med 1-0 i Porto.

Matchvinder blev tyske Kai Havertz, der kort før pausen blev sendt af sted i et pivåbent City-forsvar, hvor han let afdriblede Ederson og sendte bolden i det tomme mål.

En kæmpe triumf for Chelsea og cheftræner Thomas Tuchel, mens nedturen er lige så voldsom for City og cheftræner Josep Guardiola.

Andreas Christensen begyndte på bænken som en naturlig konsekvens af den skade, der har holdt ham ude de seneste uger. Danskeren var dog klar til at spille, hvilket blev bevist kort inden målet i 1. halvleg, da Thiago Silva skadet måtte forlade banen.

De sidste ti års vindere af Champions League 2012: Chelsea FC 2013: FC Bayern München 2014: Real Madrid CF 2015: FC Barcelona 2016: Real Madrid CF 2017: Real Madrid CF 2018: Real Madrid CF 2019: Liverpool FC 2020: FC Bayern München 2021: Chelsea FC Vis mere Vis mindre

Christensen gled ind i tremandsforsvaret med Antonio Rüdiger og anfører Cesar Azpilicueta og leverede derefter en fuldstændig fejlfri optræden i de godt 45 minutter, han fik på banen.

Han kan dermed bryste sig af at være den første dansker siden Martin Laursen i 2003, der vinder Champions League – og den første siden Peter Schmeichel i 1999, der vinder den efter rent faktisk at have spillet.

City prøvede at få spillet til at fungere. Men det lykkedes aldrig rigtigt. Chelsea stod godt og formåede at lukke ned for den ellers så boldsikre, hurtige og pasningsdygtige City-offensiv med Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne, Phil Foden, Bernardo Silva, Raheem Sterling og Riyad Mahrez.

Andreas Christensen spillede en god 2. halvleg for Chelsea efter sin indskiftning. Foto: Jose Coelho/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Susana Vera/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Jose Coelho/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Susana Vera/AFP/Ritzau Scanpix

De prøvede igen efter pausen, men det var et slag i hovedet, at Kevin De Bruyne grædefærdig måtte forlade banen efter knap en time efter hvad der lignede et hændeligt sammenstød med Antonio Rüdiger.

Følte sig snydt for straffespark

Og dramatikken var ikke overstået, for kort efter sparkede Sterling på mål – men blev afværget af Reece James, som City-spillerne var overbeviste om tog hånden til hjælp. Det var dommer Antonio Mateu Lahoz ikke og afviste de ellers nok så insisterende og høje protester fra den lyseblå del af stadion.

City fortsatte med at prøve. De havde bolden mest, men det blev ikke til meget. Dertil var Chelsea-defensiven for svær at dirke op. Samtidig kunne de død og pine ikke losse alt frem, fordi Chelsea hele tiden lurede på kontraløbene.

Og til sidst var der ingen tvivl om, at det bedste hold havde vundet kampen.

Både Gabriel Jesus og Sergio Agüero kom på banen, men det endte med at løbe ud i sandet for City.

Dermed måtte Josep Guardiola for første gang i karrieren forlade en Champions League-finale uden at have vundet den, mens Thomas Tuchel, der i øvrigt var den første træner i historien, der repræsenterede to klubber i to på hinanden følgende sæsoner, vandt turneringen for første gang efter nedturen med Paris Saint-Germain i 2020.