Chok i Liverpool!

Det er ret klare cifre, og det er meget svært at vende rundt i en bedst af to serie, hvis det første opgør er endt med de cifre. Det er dog præcis det, som Liverpool FC skal forsøge at gøre tirsdag aften hjemme mod FC Barcelona i Champions League-semifinalen.

Det kører dog ikke helt for Liverpool frem mod tirsdagens storkamp hjemme på Anfield. I weekenden blev Mohamed Salah alvorligt skadet i udekampen mod Newcastle, og han er derfor ude. Heller ikke Roberto Firmino kommer i aktion til Barca-opgøret.

Og nu er den så måske gal i den anden ende af banen også. Årets Spiller Virgil Van Dijk var nemlig fraværende, da Liverpool mandag havde sidste træningspas før kampen, det skriver Goal.com.

Liverpool FC har ikke givet nogen officiel forklaring på, hvorfor Van Dijk ikke var at finde på træningsbanen mandag. Det meldes dog ifølge Goal, at Virgil Van Dijk stadig kan være i spil til kampen mod FC Barcelona.

En brik der kan blive særdeles vigtig i forhold til at stoppe Messi, Suarez og holdkammeraterne.

