City-helt hylder defensiven efter semifinaletriumf

Riyad Mahrez blev den store helt for Manchester City i Champions League-semifinalen. I den første kamp mod Paris Saint-Germain scorede han sejrsmålet til 2-1, og tirsdag scorede han begge mål i 2-0-triumfen.

Alligevel følte Mahrez behov for først at fremhæve defensiven efter den samlede sejr, der bragte City i finalen for første gang.

- Du er nødt til at have en meget solid defensiv, og det havde vi. Vi indkasserede ikke meget, og derfor er vi i finalen. Det er godt. Nu skal vi først vinde på lørdag for at blive mester (i England, red.), og så fokuserer vi på Champions League-finalen, siger Riyad Mahrez til britiske BT Sport.

PSG havde bolden i det meste af kampen tirsdag, men City forsvarede sig stærkt og slog så til på to kontramål, et i hver halvleg.

- Det var ikke planen at spille på kontra, men PSG var nødt til at angribe os, og vi kom til at stå lidt dybt. Men vi er gode på kontra, og det var sådan, vi scorede målene, så vi er glade.

- Vi kom ikke så godt i gang, og vi spillede ikke nogen god første halvleg, men vi fik målet, som gjorde os mere komfortable. I anden halvleg var vi bedre og kunne have scoret flere mål, vurderer Mahrez.

PSG var uden Kylian Mbappé, der sad på bænken, efter at han blev skadet i weekenden. Uden ham forsøgte Neymar sig meget på egen hånd, men han manglede det sidste.

I stedet endte det i PSG-frustrationer, og Angel Di Maria fik rødt kort for at sparke til en modstander.

- De tabte hovedet og begyndte at sparke efter os. Det røde kort gjorde det mere komfortabelt for os, lyder det fra Mahrez.

Onsdag findes den anden finalist, når Chelsea tager imod Real Madrid efter 1-1 i den første kamp.